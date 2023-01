Uomini e Donne Trono Over Carla chi è: pazza di Biagio!

Chi è Carla protagonista del trono over di Uomini e Donne: entrata perché pazza di Biagio, la conoscenza col cavaliere è degenerata

Tra le corteggiatrici che si sono presentate in studio per provare a conquistare il cuore del cavaliere Biagio Di Maro c’è Carla, 53enne di Bergamo che ha deciso di entrare a Uomini e Donne proprio per corteggiare il cavaliere, da cui la donna è fortemente attratta. Nella vita Carla lavora in un’azienda che si occupa sia di produzione che di vendita di bigiotteria e la dama del trono over di Uomini e Donne si occupa di vendere i prodotti che l’azienda produce, ma anche di curare altri aspetti cruciali dell’attività come l’allestimento dei punti vendita e l’organizzazione degli stand nelle fiere che si svolgono nel paese relative a questo settore. A Uomini e Donne, Carla spera di ritrovare l’amore che manca nella sua vita. La dama è stata sposata e ha dei figli: il suo matrimonio è durato 8 anni ed è terminato nell’ormai lontano 1995. Dopo la relazione con il suo ex marito, ha avuto un’altra relazione che a suo dire si è conclusa tre anni fa ma che è diventata rivelante nella frequentazione avuta con Biagio. Attualmente vive a casa con la mamma e con una carriera avviata e i figli verosimilmente adulti, Carla è pronta a rimettersi in gioco e ha messo gli occhi su Biagio, ma come spesso accade, con il cavaliere partenopeo le cose possono prendere sempre le pieghe più inaspettate.

Uomini e Donne Biagio e Carla cosa è successo

Biagio ha intrapreso la conoscenza di Carla dopo la frequentazione non andata a buon fine con Silvia. Inizialmente, il cavaliere napoletano è sembrato abbastanza interessato alla nuova dama, accettando di conoscerla, uscendo con lei e arrivando anche al bacio. Insomma, tutto sembrava andare per il verso giusto, ma poi qualcosa, in realtà, non ha funzionato. Dopo un inizio convincente, la tensione è salita tra i due e stando alle indiscrezioni che circolano in rete, Carla avrebbe anche schiaffeggiato Biagio, anche se questo gesto, qualora sia davvero successo, non è stato mostrato al pubblico. Ciò che gli spettatori hanno visto però è il durissimo scontro tra Carla e Biagio, con la dama che ha letteralmente inveito contro il cavaliere con toni molto duri e il motivo scatenante dell’ira della donna è la gelosia per Clea, dama di cui il cavaliere ha accettato il numero dopo un iniziale rifiuto. Biagio ha raccontato che Carla si è presentata in albergo da lui perché convinta che nella stanza ci fosse Clea, ma in realtà ha trovato solo il cavaliere. Così, la dama dal telefono di Biagio si è presa il numero di Clea e ha provato a chiamarla per tutta la notte, col tentativo di strappare alla dama più informazioni. In seguito a questo racconto avvenuto in studio, Carla si è scagliata contro Biagio e a questo momento avrebbe fatto seguito la famosa scena dello schiaffo, che però come abbiamo detto se c’è stata sicuramente è stata censurata dalla produzione. Carla è convinta che Biagio abbia virato su Clea dopo non essere riuscito ad andare oltre con lei, ma il cavaliere ha continuato a negare la presenza della donna quando Carla è venuta a cercarla. Inoltre Biagio sostiene che la donna stia ancora con quello che dice sia il suo ex fidanzato e che continua a sentirsi con lui. La dama ha replicato spiegando che in realtà l’uomo l’ha contattata solo per restituire alcuni oggetti. Ad ogni modo, dopo un ottimo inizio le cose hanno preso una piega decisamente negativa per Carla e Biagio. Dopo la sfuriata nello studio, sembra complesso che i due possano tornare a frequentarsi e in tutto questo c’è sempre Clea, che si è trovata in mezzo a una situazione decisamente scomoda.