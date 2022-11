Uomini e Donne Silvia chi è la dama di Biagio

Uomini e Donne chi è Silvia la dama che sta conoscenza Biagio subito dopo il suo ritorno nel trono over della trasmissione di Canale 5

Sono giorni a dir poco frenetici nello studio di Uomini e Donne. Tra le diverse clamorose novità degli ultimi tempi c’è il grande ritorno di Biagio Di Maro, uno dei cavalieri storici del trono over del dating show di Canale 5. Un ritorno in grande stile per Biagio, che inizia subito a conoscere una dama, Silvia, presente da qualche settimana nello studio di Uomini e Donne. Originariamente, la dama era giunta per conoscere Roberto, ma tra i due, nonostante una buona intesa, non c’è stato alcuno sviluppo. Discorso molto diverso con Biagio, con cui è arrivato il bacio alla prima esterna. Un ritorno col botto, quindi, con Biagio che sta conoscendo la dama e a quanto pare le cose stanno andando anche bene tra loro.

Nonostante la sua presenza da qualche settimana nel programma, non conosciamo molti dettagli sulla dama. La donna in occasione della conoscenza con Roberto non ha parlato moltissimo di sé, vedremo se, qualora le cose con Biagio dovessero andare avanti, Silvia si sbottonerà un po’ di più su di sé e copriremo qualcosa di lei, del suo passato e della sua vita privata. Per il momento, sappiamo solo che è una donna molto elegante e decisa, come ha dimostrato nel parterre.

Uomini e Donne Biagio tutte le dame conquistate

Una delle grandi novità di questi giorni nello studio è sicuramente il ritorno di Biagio Di Maro, uno dei cavalieri storici del programma, che in due anni di trasmissione ha conosciuto un grande numero di dame. Il suo esordio risale a settembre 2020, quando è entrato in studio per corteggiare Gemma e dopo un’iniziale indecisione, la dama ha deciso di conoscerlo meglio, ma i due si frequentano solo per qualche settimana, prendendo poi ognuno la propria strada. Biagio rimane comunque in studio e conosce prima Angela Paone e poi Isabella Ricci, per interrompere però la frequentazione a causa di Sara, una dama per cui ha avuto un colpo di fulmine. Terminata anche questa conoscenza, Biagio conosce Elena e le propone di uscire insieme dal programma, ma questa rifiuta.

Queste sono le conoscenze di Biagio solo nella sua prima stagione a Uomini e Donne. Torna nell’annata 202172022, riavvicinandosi prima a Isabella Ricci e conoscendo poi Rosy e Daniela, ma anche queste storie terminano. Biagio non perde la speranza di trovare la donna giusta per lui ed esce prima con un’altra dama di nome Daniela e con Bernarda Lena, ma quando quest’ultima gli chiede l’esclusiva lui rifiuta. Interrotta, quindi, la conoscenza, Biagio esce con Luana e Giuliana, ma anche qui non scatta la scintilla, con le due donne che non riescono a trovarsi benissimo con Biagio e viceversa. In questa stagione il cavaliere inizialmente non era rientrato nel trono over di Uomini e Donne, ma ora è tornato ed è pronto a riprendere la sua ricerca, iniziando subito a conoscere Silvia.