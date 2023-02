Andrea Maggi chi è insegnante di italiano di Splendida Cornice

Chi è Andrea Maggi, insegnante di italiano di Splendida Cornice: la famiglia del professore de Il Collegio

Andrea Maggi è l’insegnante di italiano di Splendida Cornice, programma Rai di Geppi Cucciari, in onda in prima serata il giovedì sera su Rai 3. Questo people show, come viene definito, ha come obiettivo affrontare la cultura in maniera leggera, divertente e scherzosa, facendo della propria principale caratteristica l’ironia. Andrea Maggi è una delle presenze fisse del programma, caratterizzato da alcuni ospiti, e al suo fianco, oltre alla presentatrice Geppi Cucciari, troviamo la band di Nicola Balestri, “Ballo”, e il divulgatore Roberto Mercadini. Andrea Maggi, 48 anni, è un vero insegnante, non un attore che recita un ruolo, tutt’altro, nonostante il pubblico lo abbia conosciuto grazie a Il Collegio, e quindi sospetti che la sua sia soltanto una parte. Nato a Pordenone nel 1974, vive a Cordenons, piccolo paesino di 18mila abitanti, circa, dove ha lavorato come professore a lungo, per poi trovare successo in televisione e nel mondo dell’editoria. È infatti anche uno scrittore, mettendo a frutto una profonda passione per la scrittura, che lo aveva spinto a laurearsi nel 1999 in Lettere e filosofia, dedicandosi poi al giornalismo.

È diventato insegnante di italiano nel 2004, per poi prendere parte al torneo IoScrittore nel 2010, entrando ufficialmente nel mondo letterario, classificandosi nei primi 30 finalisti con Apollofane e il reduce di guerra, pubblicato come ebook. Nel 2014 ha pubblicato Morte all’acropoli, distribuito anche in Spagna e in America Latina. Un titolo che dà la svolta alla sua carriera, vincendo il Premio Letterario Massarosa. Ha in seguito mandato in stampa Il sigillo di Polidoro, Niente tranne il nome, Guerra ai prof! ed Educhiamoli alle regole. La pandemia lo ha in qualche modo ispirato, dal momento che nella fase in cui tutti eravamo bloccati in casa per colpa del Covid, Andrea Maggi ha pubblicato l’instant book Insegnare ai tempi del coronavirus. Una bibliografia molto ampia, che comprende anche Storia di amore e di rabbia, romanzo del 2022 che gli ha consentito di vincere il Premio di Letteratura Città di Como. Un lungo percorso colmo di soddisfazioni, alternato a quello televisivo, che lo ha visto esordire nel 2017 con Il Collegio, nel ruolo di professore di italiano e latino prima ed educazione civica poi. Il pubblico lo ha subito adorato, considerando il suo atteggiamento gentile nei confronti dei ragazzi.

Andrea Maggi moglie e figli

Andrea Maggi ha preso parte a tutte le edizioni, per poi essere notato in Rai, ottenendo lo stesso ruolo, di fatto, in Splendida Cornice di Geppi Cucciari su Rai 3. Intervistato dal Messaggero Veneto, ha raccontato il suo provino per il famoso programma, spiegando d’essere stato messo alle corde da una studentessa molto complicata da gestire. La produzione si aspettava una sua reazione dura e così è stato. Ha di colpo tirato un pugno sulla cattedra, provando un vero e proprio nervosismo, senza recitare minimamente. Una mossa vincente, che gli ha fatto ottenere la parte. Abbiamo un po’ di informazioni sulla vita privata di Andrea Magli, che ha una splendida famiglia, che ama moltissimo e che mostra in parte sui social, a beneficio dei tantissimi che lo seguono. La moglie dell’insegnante di italiano di Splendida Cornice si chiama Deborah e, come lui, è una professoressa. Un grande amore, il loro, che ha portato alla nascita di Isabella, la loro unica figlia. Il profilo Instagram della giovane figlia è privato, data la giovane età, ma il nome scelto lascia intendere come anche lei abbia una profonda passione per la cultura, come i suoi genitori: si chiama isa.s.books, che si traduce facilmente come “i libri di Isa”. Della famiglia di Andrea Maggi sappiamo inoltre che ha una sorella, Veronica e un cugino impegnato nel mondo dello spettacolo, un regista teatrale di nome Alessandro.