The Voice Senior Ezra eliminato incanta: scandalo giudici VIDEO

Ha destato scalpore l’eliminazione di Ezra nella terza puntata di The Voice Senior di ieri sera 1 febbraio: Antonella Clerici senza parole

Sconcerto e stupore ieri sera a The Voice Senior nella puntata del 1 febbraio: i fan della trasmissione si sono sfogati sui social per la scelta da parte dei quattro giudici di eliminare Ezra, cantante pop lirico. Arrivato con grande entusiasmo accompagnato dalla figlia Christa, si è presentato sul palco del talent condotto da Antonella Clerici con una canzone decisamente difficile da eseguire, Perfect Symphony nella versione cantata da Ed Sheeran e Andrea Bocelli. Ezra Pavan è originario di Venezia e ha 60 anni, da sempre è appassionato di musica e condivide con sua figlia questa attitudine. Come raccontato prima di esibirsi a The Voice Senior, ora che è in pensione canta sulle gondole facendo innamorare tantissime coppie. In precedenza Ezra Pavan è stato titolare di un negozio di ortofrutta insieme a Giuliana Pradal sua moglie, scomparsa nel 2021, ed è molto conosciuto nella sua città essendo attivo anche in politica. Come detto a The Voice Senior ha scelto di portare un brano che potesse esaltare le sue qualità da cantante pop lirico e Perfect gli sembrava quello più adatto. Appassionato di musica napoletana, è stato iscritto al talent di Raiuno dalla figlia Christa anche lei cantante che ha deciso di far conoscere a tutta Italia l’incredibile talento del padre.

The Voice Senior la scelta dei giudici

Fin dall’inizio della sua esibizione, Ezra ha sorpreso tutti riuscendo con grande maestria ad interpretare con passione la canzone Perfect Symphony senza lasciarsi ingannare dall’emozione. Nota dopo nota i commenti sui social hanno iniziato a commentare positivamente e con entusiasmo la voce di Ezra Pavan concorrente di ieri sera 1 febbraio a The Voice Senior. Durante la sua esibizione, i giudici erano attenti ad ascoltare con Gigi D’Alessio e Clementino che sembravano sul punto di girarsi. Anche I Ricchi e Poveri sono sembrati attratti da Ezra Pavan, cosa che invece non ha fatto Loredana Berté che fin da subito è sembrata poco convinta del veneziano. Tutto lasciava presagire che almeno tre giudici su quattro si girassero, così come sperato da tutto il pubblico in studio e invece incredibilmente nessuno ha deciso di dare una chance a Ezra Pavan. La figlia Christa è rimasta perplessa e non poteva credere che il talento di suo padre non venisse apprezzato, così come Antonella Clerici che sconcertata è ha raggiunto l’artista e ha bacchettato tutti i giudici per l’indifferenza mostrata. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che tutto il pubblico si è emozionato ascoltando l’esibizione di Ezra Pavan, mentre Clementino, Loredana Bertè, I Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio sono rimasti impassibili. Consci forse del loro errore, i giudici hanno provato a giustificarsi: la cantante di Il Mare D’Inverno ha spiegato che la sua voce è così bella e potente che non avrebbe saputo come usarla e sfruttarla, mentre Gigi D’Alessio per farsi perdonare gli ha regalato un piccolo duetto. L’artista napoletano si è messo al pianoforte per accompagnare Ezra Pavan nella canzone Torna a Surriento, un omaggio alla sua passione per la musica napoletana. Per Ezra resta la consapevolezza di aver emozionato il pubblico in studio e a casa come dimostrato dai tanti commenti sui social e al video della sua esibizione pubblicato su YouTube.