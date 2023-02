Anticipazioni Uomini e Donne via Biagio, Carola e Gloria: i motivi

Anticipazioni Uomini e Donne shock: le notizie dall’ultima registrazione dal Trono Classico e Over vedono lasciare il programma Biagio, Carola e Gloria

I fan sono increduli leggendo le anticipazioni di Uomini e Donne su cosa è successo nella registrazione del 3 febbraio che è durata appena 2 ore. Carola ha deciso di lasciare il programma in seguito ad un gesto di Federico che ha spiazzato un po’ tutti, Biagio Di Maro è stato mandato via da Maria De Filippi in persona dopo un confronto in studio davvero acceso e che ha coinvolto anche Tina e Carla, infine Gloria ha deciso di abbandonare il parterre del dating show ferita pesantemente da Riccardo Guarnieri. Stando a quanto riportano sia Isa e Chia che Lorenzo Pugnaloni, gli spoiler su Uomini e Donne partono dall’addio di Carola. Federico aveva la possibilità di portare in esterna entrambe le sue corteggiatrici ma ha deciso con cognizione di causa di vedere solamente Alice e di farle anche un’importante sorpresa.

A quel punto Carola non ci ha visto più, è scoppiata in lacrime e non solo presa dalla rabbia ma anche con un ragionamento razionale e concreto ha deciso di lasciare il trono. Il motivo dell’addio di Carola a Uomini e Donne è presto detto: se Federico ha deciso di portare in esterna solo Alice, nelle ultime puntate ha deciso di ballare solo con lei fino a farle una sorpresa, significa che lei è la scelta e non vuole rimanere lì a scaldare la sedia per allungare il brodo. A sorpresa, dopo l’addio della Carpanelli, Maria De Filippi ha chiesto a Federico se a quel punto si sentisse di fare la scelta visto che era rimasto solo con la corteggiatrice mora. Sembrava scontato scegliesse Alice e invece a sorpresa si è mantenuto su un vago “non so se andrò a riprendere Carola”.

Uomini e Donne Anticipazioni Trono Over Biagio e Gloria

Se i fan del programma pensano che sia finita qui, si sbagliano. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne sul Trono Over la situazione è sconcertante. Maria De Filippi ha cacciato Biagio Di Maro protagonista assoluto negli ultimi giorni del programma per la frequentazione con Carla e il contatto con Clea. Nella registrazione di oggi 3 febbraio Biagio ha prima detto di voler uscire con Gabriella però poi a centro studio di voler riprendere la frequentazione anche con Carla, Gianni lo attacca insistendo sul concetto che il cavaliere vuole solo storie da una notte e via e che quindi non ha senso la sua permanenza nel parterre e Maria d’accordo con il ballerino. In precedenza aveva chiesto se una delle dame scese per conoscere Claudio F fosse interessata a lui. Questo ha scatenato il malcontento del cavaliere e soprattutto l’ira di Tina che ha iniziato ad attaccare Biagio dandogli del falso e dello stratega. Alla discussione si è aggiunta Carla in sua difesa affermando che a suo dire Biagio non ha ancora superato il lutto per la morte di sua moglie essendo vedovo. Tina ha così attaccato nuovamente il cavaliere sospettando che avesse tradito la moglie durante il loro matrimonio. Biagio non ci sta e chiede di non parlare della famiglia e della moglie. Maria De Filippi interviene dicendo che il cavaliere napoletano deve smetterla di illudere le donne e presentarsi come il principe azzurro visto che non lo è.

Stanco che passi un messaggio fuorviante, il cavaliere che in maniera dispregiativa viene definito mozzarellaro decide di uscire dallo studio con Carla in lacrime disperata che dice che non è giusto il suo abbandono del programma. A questo punto si scopre perché Maria De Filippi ha cacciato Biagio da Uomini e Donne: il cavaliere dopo essersi calmato fa il suo ritorno in studio ma la conduttrice lo vede e lo caccia spiegando che essendo che fuori è una persona meravigliosa, è meglio che vada via e sottolinea anche che la redazione non vuole essere complice del suo comportamento. Prima della sua uscita, Biagio viene nuovamente bacchettato da Maria De Filippi che è infastidita dal fatto che lui non voglia che capire che la sua esperienza a Uomini e Donne è finita. Infine ad abbandonare il programma, in questo caso però lo spoiler sembra non essere definitivo, è Gloria che secondo le anticipazioni ha chiesto a Riccardo di uscire dal programma. Guarnieri si è rifiutato perché ancora indignato per il comportamento di Gloria nell’ultima registrazione non ancora vista in onda (ovvero dopo la lite per quello che aveva dichiarato Riccardo su Ida nel magazine di Uomini e Donne e le accuse per aver messaggiato con una ragazza su Instagram). Il motivo per cui Gloria ha deciso di lasciare Uomini e Donne è che provando un sentimento per Riccardo, non uscendo con lui, non ha senso che resti. Il bel pugliese l’abbraccia cercando di convincerla a restare e Maria De Filippi fa notare che a breve ci sarà il confronto con Ida.