Costantino Vitagliano oggi cosa fa dopo Uomini e Donne

Costantino Vitagliano, 48 anni, cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e Donne: papà a tempo pieno ma non solo: tutte le sue attività

Costantino Vitagliano, 48 anni, ex tronista di Uomini e Donne e oggi imprenditore, ma soprattutto padre di Ayla, sua figlia nata dalla relazione con la modella Elisa Mariani. I due si sono però lasciati pochi mesi dopo la nascita della bambina, pur restando in ottimi rapporti. Attualmente l’ex tronista sembra single, o quantomeno non impegnato in una relazione stabile, dopo aver concluso la propria storia d’amore con Luba Mushtuk, modella di origine russa con la quale è stato dal 2020 al 2022, circa. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato il suo passato e soprattutto il suo presente, rispondendo di fatto alla principale domanda che si pongono i suoi fan: Costantino Vitagliano oggi cosa fa. Nella sua vita il periodo di Uomini e Donne e Lele Mora è passato da un pezzo e dallo scandalo Vallettopoli ha saputo riprendersi eccome. Proviene dalle case popolari di Milano e non avrebbe mai pensato di riuscire a fare questo nella vita, pur sognandolo. Temendo potesse trattarsi di una bolla, ha “pompato più che poteva”, parole sue, per prendersi il massimo: “Soldi, soldi, soldi. Io venivo dal nulla. Non ho fatto vacanze fino ai 16 anni”. Oggi di denaro ne ha, per le vacanze, quando vuole, ha una casa a Milano Marittima, e i suoi guadagni gli hanno permesso di mandare suo padre in pensione. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, a 48 anni, ha un negozio e degli appartamenti, che gli garantiscono una rendita. Non sta però mai fermo e continua a investire, risultando socio e testimonial di alcuni centri di Crioterapia e, a breve, ne aprirà uno tutto suo a Milano: “Questo è il futuro”. A ciò si aggiungono sfilate ed eventi di vario genere, ma non ha ancora chiuso il capitolo televisione, annunciando un programma in prima serata Rai. Si tratta di Non sono una signora, programma di Alba Parietti ispirato a Il Cantante Mascherato, che vedrà Costantino Vitagliano come drag queen, a maggio 2023.

Costantino Vitagliano a Uomini e Donne

Il percorso lavorativo di Costantino Vitagliano ha avuto inizio nel bar di suo zio, a 16 anni, poi ha lavato i bicchieri al Bolgia Umana di Enzo e Paolo Jannacci, passando in sala per fare il ragazzo immagine. Ha iniziato a trasformare il suo fisico in palestra, divenendo cubista prima e spogliarellista poi, senza però superare mai determinati limiti: “Mai fatto il gigolò, il mantenuto di una donna o il pornoattore. Cose che mi hanno chiesto di fare”. In seguito è stato valletto di Paolo Limiti, ha fatto Casa Vianello e continuava a sfilare. Uomini e Donne gli ha di certo cambiato la vita ma la sua carriera non è iniziata lì. Costantino Vitagliano è stato uno dei primi tronisti del programma di Maria De Filippi e di certo resterà nella storia del dating show. Il pubblico lo adorava, col suo sguardo di ghiaccio, e le corteggiatrici furono davvero tante, ma alla fine lui scelse Alessandra Pierelli. In molti avevano ipotizzato fosse soltanto una trovata televisiva ma le cose sono più complesse di così: “Era tutto vero in quei 40 minuti di televisione, poi avevo altre vite”. Ha fatturato milioni e si è lasciato travolgere da una vita di eccessi inaspettata. Si ritrovò in una lista americana al fianco di Tom Cruise e Brad Pitt sui corpi più sexy e le donne tentavano in tutti i modi di avvicinarlo: “Ne trovai una a letto vestita da Wonder Woman. Comprai una Bentley da 240mila euro, Ferrari e Lamborghini. Ora l’auto la noleggio, se mi serve. Poi vedo gli aspiranti influencer fare le foto davanti alle auto degli altri. Se gli togli il telefono, che fanno. Io stavo nel privé con Leonardo DiCaprio e uscivo con Beyoncé e Jay-Z in Sardegna, comprando diamanti come loro”.