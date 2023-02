Che lavoro fa Federico Nicotera, 25 anni, tronista di Uomini e Donne: scopriamo quanto guadagna il giovane romano corteggiato da Carola e Alice

Vedendo che Federico negli ultimi tempi lascia sempre in anticipo il Trono Classico per andare a svolgere la sua professione ci si chiede che lavoro fa. Nicotera, 25 anni, è il tronista di Uomini e Donne di cui maggiormente si attende la scelta tra Carola e Alice. Non mancano le scintille, considerando come la frequentazione sia stata lunga ed entrambe le donne vorrebbero poter uscire insieme a lui dal programma di Maria De Filippi. Le lacrime della corteggiatrice mora hanno commosso parte del pubblico negli ultimi tempi, anche se il fandom maggiore è quello legato alla bionda triestina. Siamo quindi giunti agli ultimi sprazzi del suo Trono con la scelta che pare dietro l’angolo, ormai. C’è però ancora qualcosa da scoprire sul bel romano, ad esempio che fatica fa Nicotera, quanto guadagna e in cosa consiste esattamente il suo ruolo così delicato. Il lavoro di Federico è l’Ingegnere aeronautico a Roma, come mostrato nel video di presentazione a Uomini e Donne in una rimessa privata, che offre un servizio di assistenza per determinati velivoli.

Nella parte più esterna della Capitale, molto probabilmente tra il Municipio IX e X, ovvero a breve distanza dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, per ovvie ragioni. Nel filmato che lo ha lanciato come nuovo tronista di Uomini e Donne, lo vediamo circondato da charter, ovvero aerei privati e non di linea. Questi però non sono gli unici sui quali mette le mani, assicurandosi che il mezzo sia in tutto e per tutto conforme a quelle che sono le più recenti normative di aeronavigabilità. Per riuscire a raggiungere questa posizione di grande responsabilità, ha dovuto studiare a lungo, faticando fino a notte inoltrata e riprendendo il lavoro sui libri all’alba. Non solo un bel faccino e un gran fisico, dunque, Federico di Uomini e Donne ha una gran mente e ha sudato per raggiungere la posizione di Ingegnere aeronautico, studiando molto all’estero e specializzandosi. Tra gli aerei sui quali opera più spesso vi sono gli Airbus a320, così come i Boeing 777 e 787. Un’enorme fatica e una grande responsabilità ma: “Che soddisfazione grandissima quando vedi l’aereo che decolla dopo averci messo le mani sopra”.

Ingegnere Aeronautico stipendio

Conoscendo il lavoro di Federico Nicotera di Uomini e Donne, è inevitabile che i fan del programma di Maria De Filippi si chiedano quanto guadagna un ingegnere aeronautico. Facendo un po’ di conti in tasca al 25enne tronista romano, si può dire come la media degli stipendi iniziali, senza esperienza, vari dai 1200 ai 1500 euro mensili, a seconda della città, del settore e degli studi. Una somma destinata ad aumentare col tempo, fino a raggiungere una media nazionale di circa 31mila euro annui, il che vuol dire percepire uno stipendio che superi di poco i 2500 euro mensili. Considerando la grande concorrenza, generalmente gli ingegneri mirano ad aumentare il numero di competenze, così da poter scalare posizioni all’interno della propria azienda o, più realisticamente, “vendersi meglio” alla concorrenza, aumentando di alcune migliaia di euro il proprio stipendio lordo annuo. Non manca poi chi decide di andare all’estero, dove tendenzialmente gli stipendi sono più alti, a parità di skill. Federico avrebbe potuto farlo, avendo studiato fuori dall’Italia, ma ha preferito tornare nella sua Roma.