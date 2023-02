GF Vip Gianluca Benincasa denunciato svela tutto su Antonella e il padre

GF Vip il padre di Antonella Fiordelisi avrebbe denunciato per stalking l’ex di sua figlia Gianluca Benincasa che su Instagram posta foto e chat prima del reality

Le ultime notizie sui nuovi ingressi al GF Vip riguardo Gianluca Benincasa hanno del clamoroso. Da giorni dalle anticipazioni sul reality, si parlava dell’ingresso lunedì di diversi ex dei concorrenti e così oltre a Martina Nasoni, legata in passato a Daniele, e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, si era fatto insistentemente il nome anche del già fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il salernitano, di lavoro mental coach, sarebbe, stando ai rumors, già in quarantena ma il padre della ex schermitrice lo avrebbe denunciato per impedire il suo ingresso, motivo per cui l’uomo avrebbe reagito postando sul suo profilo Instagram foto e chat private con la gieffina che dimostrerebbero la loro relazione mai interrotta prima dell’ingresso di Antonella nella casa del Grande Fratello Vip. Andiamo con ordine per capire cosa sta succedendo in queste ore. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva comunicato nelle sue storie Instagram un’indiscrezione secondo la quale l’avvocato Stefano Fiordelisi, papà della concorrente, avrebbe presentato un esposto contro Gianluca Benincasa per stalking sia nei confronti di sua figlia che in quelli della sua famiglia con l’obiettivo di bloccare l’ingresso nella Casa dell’ex di Antonella. A confermare, in parte, è stato lo stesso mental coach sempre su Instagram che ha detto di essere deluso per tutte le accuse fatte nei suoi confronti anche di stalker che ha negato aggiungendo che le chat attesterebbero rapporti idilliaci tra lui e Antonella Fiordelisi prima che la ragazza si fidanzasse con Edoardo Donnamaria e che metterà tutto nelle mani del suo avvocato.

GF Vip Gianluca Benincasa contro Stefano Fiordelisi

Al di là della questione legale, quello che più ha colpito riguardo al percorso nel GF Vip dell’influencer salernitana sono un audio e delle foto che il suo ex fidanzato ha postato sui social. Dapprima ha reso noto un audio in cui Antonella gli diceva che avrebbe fatto determinati gesti e detto determinate parole che erano dei segnali per lui quando sarebbe entrata di lì a poco nella Casa del GF Vip. Questo audio è stato poi rimosso ma è già stato diffuso su Twitter, inoltre ha pubblicato anche un video di Antonella risalente al 31 agosto in cui si baciavano e una foto con Stefano Fiordelisi a suo dire datata 16 settembre 2022 oltre ad una foto in cui era presente all’inizio del programma negli studi del Grande Fratello Vip risalente al 19 settembre dell’anno scorso. In realtà l’obiettivo di Gianluca Benincasa era quello di dimostrare che quando Antonella è entrata nella Casa era ancora fidanzata con lui anche se si professava single ed è stato quindi tradito in diretta quando la ragazza si è legata a Edoardo Donnamaria.

E soprattutto che con la famiglia di Antonella, nello specifico il padre, i rapporti erano idilliaci. I fan dei Donnalisi sono subito insorti su Twitter facendo notare all’ex fidanzato della gieffina che durante il confronto avuto con lei qualche mese fa aveva confermato che tra di loro era finita prima dell’ingresso nel Grande Fratello Vip, nello specifico a giugno. Inoltre hanno anche ricordato che Antonella dopo quel confronto non ha mai negato di aver avuto rapporti con lui prima di entrare nella Casa e di avergli lasciato la porta aperta non sapendo che poi si sarebbe innamorata di Edoardo e che lo stesso volto di Forum era a conoscenza di tutti questi dettagli. Invece a sostegno di Gianluca c’è un altro ex di Antonella, Francesco Chiofalo, che si è complimentato con lui per aver finalmente detto la verità dopo essersi sacrificato per tutelare la ragazza.