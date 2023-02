Paco Rabanne chi era lo stilista del profumo: causa morte

Il mondo della moda piange la scomparsa di Paco Rabanne: chi era lo stilista spagnolo morto all’età di 88 anni in Francia

Si è spento, all’età di 88 anni, Paco Rabanne, vero e proprio genio della moda, uno dei nomi più rappresentativi di questo mondo. Nato a Pasaia, nei Paesi Baschi, il 19 febbraio del 1934, quando è scoppiata la guerra civile spagnola Francisco Rabaneda Cuervo, vero nome di Paco Rabanne, scappò insieme alla madre in Francia, per fuggire all’orrore di un conflitto che avrebbe segnato in maniera indelebile la Spagna per molti anni. In Francia, lo stilista crebbe e si appassionò alla moda, anche grazie alla madre che in Spagna lavorava come capocucitrice di Balenciaga e che ha trasmesso la passione al figlio. Così Paco entrò con forza in questo mondo, anche se inizialmente portò avanti i propri studi per diventare architetto. Negli anni ’60, però, il nome di Paco Rabanne iniziò ad emergere negli ambienti della moda a causa della sua eccentricità e soprattutto per l’uso di materiali che di solito erano estranei a quel mondo, come il metallo, la plastica e persino la carta. Dopo aver fatto gavetta creando gioielli per case come Dior e Balenciaga, nel 1966 Paco Rabanne mise in piedi la proprio firma, diventando un vero e proprio punto di riferimento. Paco Rabanne fu un enorme innovatore nel campo della moda, fu il primo ad accompagnare le sue sfilate con la musica e come detto si dedicò molto a realizzare opere fuori dagli schemi, colpendo moltissimo il pubblico dell’epoca. Il nome di Paco Rabanne è legato indissolubilmente a uno dei suoi prodotti di punta, ovvero il profumo One Million, diventato uno dei prodotti più famosi e ambiti del mercato in tutto il mondo. Da tanto tempo, ormai, Paco Rabanne era finito fuori dai radar. Nel 1999 lo stilista spagnolo aveva annunciato il suo ritiro dal mondo della moda e negli ultimi vent’anni è apparso molto raramente in pubblico.

Paco Rabanne: causa morte

Ora, dunque, dopo il lungo esilio che ha vissuto negli ultimi venti anni Paco Rabanne è venuto a mancare all’età di 88 anni. La notizia della sua morte è rimbalzata tramite i più importanti organi mediatici del mondo, ma non è stato possibile fare luce sulle cause della morte dello stilista. Il designer spagnolo è morto in Francia, a Portsall, ma come specifica El Pais non è chiaro a cosa sia dovuta la sua morte. D’altronde, da tantissimo tempo regnava il silenzio, ormai, sulla vita di Paco Rabanne e con tutta probabilità difficilmente verranno rilasciate ulteriori informazioni sulle circostanze della morte dello stilista. Ciò che è certo, è che il mondo intero perde uno degli uomini che hanno inciso maggiormente su questo mondo nel corso del 900. Oggi, Paco Rabanne è uno dei marchi più importanti al mondo, capace di commerciare e realizzare prodotti iconici come i profumi, vestiti, accessori e così via. Rimane enorme l’eredità che il “metallurgico della moda”, come lo aveva ribattezzato Coco Chanel, ha lasciato al mondo intero, dalle sue prime creazioni sperimentali in Francia ai profumi amati e venduti in tutto il mondo.