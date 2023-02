C’è Posta per te a che ora finisce il programma

A che ora finisce C’è Posta per Te il classico appuntamento del sabato sera di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi

C’è Posta per Te va in onda 23 anni ed è entrato nella storia della televisione italiana come uno dei programmi più longevi. L’interesse per determinate storie e drammi spinge spesso a chiedersi C’è Posta per Te a che ora finisce considerando come gli orari di messa in onda della prima serata sono decisamente cambiati rispetto alla prima edizione andata in onda nel 2000. Come da tradizione il people show ideato e condotto da Maria De Filippi segue una linea ben precisa con due ospiti che aprono e chiudono la puntata e che fanno una sorpresa alla persona che ha ricevuto il famoso invito recapitato dai postini di C’è Posta per Te. In mezzo, a seconda del tempo e del montaggio, ci sono 2 o 3 storie che rappresentano il fulcro del successo del programma con tradimenti, matrimoni interrotti, ricongiungimenti e litigi familiari. Una scaletta ben precisa che ancora oggi, a distanza di 23 anni dalla prima puntata, non annoia i telespettatori con Maria De Filippi che ogni anno riesce sempre a conquistare il pubblico con numeri importanti fronte Auditel. Considerando l’orario di inizio, i blocchi pubblicitari e ovviamente le storie che caratterizzano la trasmissione, è molto facile capire a che ora finisce C’è Posta per Te. L’orario di chiusura del people show è 00.30 quando dopo il blocco pubblicitario finale, c’è un piccolo recap delle emozioni vissute durante tutta la serata.

C’è Posta per Te a che ora inizia

Come detto C’è Posta per Te va in onda su Canale 5 dal 2000 e nel corso delle varie edizioni ha avuto diverse collocazioni prima di approdare definitivamente al sabato sera come programma di punta dell’emittente Mediaset. Il successo della trasmissione è stato costante nel tempo con picchi di ascolti che hanno superato anche gli otto milioni di telespettatori, un appuntamento diventato imperdibile dopo poco tempo e che ha consacrato ulteriormente Maria De Filippi come regina indiscussa della televisione italiana. Sono tantissimi i dettagli che gli appassionati si sono chiesti nel corso di questi 23 anni, a cominciare dalla sigla che accompagna il programma fin dalla sua prima edizione: si tratta di Love’s Theme, brano inciso nel 1973 dalla Love Unlimited Orchestra di Barry White. Tra le particolarità che riguardano C’è Posta per Te c’è anche scoprire a che ora inizia la trasmissione considerando, come detto, che dal primo anno di messa in onda l’orario della prima serata in Italia è notevolmente cambiato. Come ormai da abitudine infatti, l’orario è slittato notevolmente e questo vale anche per C’è Posta per te che inizia in genere tra le 21.20 e le 21.30 subito dopo Striscia La Notizia, altro appuntamento storico di Canale 5. Il successo del programma di Maria De Filippi ha superato i confini nazionali infatti nel corso degli anni il format è stato esportato tra i tanti paesi anche in Spagna, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Stati Uniti, Portogallo, Argentina, Belgio, Canada, Egitto, Germania, Francia, Turchia, Perù e Venezuela.