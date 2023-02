Maddalena Corvaglia chi è il padre di sua figlia: lavora con Vasco Rossi

Chi è Stef Burns, padre di Jamie Carlyn Birnbaum, la figlia di Maddalena Corvaglia: ha firmato tantissimi successi di Vasco Rossi

Maddalena Corvaglia è stata senza ombra di dubbio una delle veline più famose della storia della televisione italiana, protagonista a Striscia la notizia in coppia con Elisabetta Canalis. L’11 settembre del 2011 la showgirl è diventata mamma, dando alla luce, sotto il caldo sole della California, Jamie Carlyn Birnbaum, figlia che Maddalena Corvaglia ha avuto insieme al chitarrista Stef Burns. La nascita della piccola Jamie Carlyn Birnbaum è avvenuta a poca di stanza dal matrimonio tra l’ex velina e il musicista, avvenuto il 28 maggio del 2011 a Mirandola, in provincia di Modena, e officiato da niente meno che Vasco Rossi, visto che Stef Burns è lo storico chitarrista del cantante di Vita spericolata. Il matrimonio tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns è finito sei anni dopo, nel 2017, a causa di alcune incomprensioni tra i due coniugi, che hanno fatto fatica a trovarsi nella routine della vita da sposati. Sui profili Instagram dei due ex coniugi, possiamo vedere diverse foto della piccola Jamie Carlyn Birnbaum che ora ha 11 anni.

Chi è Stef Burns

Stephan Birnbaum, in arte Stef Burns, è originario di Oakland, negli Stati Uniti, dove è nato il 26 giungo del 1959. Stef vanta una straordinaria carriera come musicista, legata a filo stretto con la figura di Vasco Rossi, a cui Stef si è legata sin dagli anni ’90. L’incontro tra Burns e il Blasco risale al 1993, quando il cantante di Albachiara s’imbattè in alcune canzoni realizzate da Burns insieme ad Alice Cooper e, rimanendo impressionato dalla bravura del chitarrista, decise di contattarlo per una sessione di registrazione. Dopo aver accompagnato Alice Cooper dal 1991 al 1995, quindi, Stef Burns proprio in quell’anno si unì alla band di Vasco e divenne il fidato braccio destro del Blasco per tutti gli anni a seguire. Oltre all’esperienza musicale con Vasco Rossi, Stef Burns è stato protagonista di tantissimi altri progetti, suonando insieme a grandissimi artisti del calibro di Stevie Wonder e intraprendendo anche la carriera da solista. Nel novembre 2012 Burns inaugura il suo gruppo, che prende il nome Stef Burns League, esperienza che porterà alla realizzazione di un album nel 2014.

Dagli esordi in cui eseguiva cover di band celebri come i Led Zeppelin, Stef Burns è diventato un chitarrista famoso in tutto il mondo. All’attivo ha ben cinque album da solista, tra cui quello con gli Stef Burns League, poi ha collaborato a ben tre album di Alice Cooper e ha firmato addirittura 18 dischi di Vasco Rossi, lasciando la sua impronta importante in alcuni brani iconici del cantante, da Stammi vicino a Rewind e così via. Oltre a questi progetti, Stef Burns ha preso parte ad almeno un’altra trentina di dischi, sintomo di una prolificità nel lavoro davvero incredibile. Il nome di chitarrista, poi, è balzato agli onori del gossip in Italia per la sua relazione con Maddalena Corvaglia, oggi terminata, ma che ha portato alla meravigliosa nascita di Jamie Carlyn Birnbaum, a cui Stef sta già cercando di trasmettere l’amore per la musica come si vede in video su Instagram in cui la piccola suona insieme al papà.