Pago e Serena Enardu storia d’amore e il caso Whatsapp che non ricordi

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è da sempre al centro del gossip. Ripercorriamo come si sono conosciuti, quante volte si sono lasciati e perché sono tornati insieme

Serena Enardu, 46 anni, e Pago, 51, sono tornati insieme e sono una coppia molto apprezzata dai fan che ricordano con passione la loro storia d’amore. Lei imprenditrice, ex tronista di Uomini e Donne nel 2007, lui famoso cantante reduce dal successo di Parlo di te si sono conosciuti nel 2013. Galeotto è stato il telefonino rotto di Pago che si è recato presso, all’epoca, negozio di Serena per acquistarne uno nuovo. È stato amore a prima vista e la coppia non si è più lasciata per oltre 7 anni fino a quando non si è aperta una profonda crisi che ha portato la Enardu e Pago a partecipare a Temptation Island nel 2019 che ha anticipato il caso Whatsapp. Hanno partecipato all’edizione VIP perché entrambi famosi. Serena Enardu è nata a Quartu Sant’Elena nel 1976, dopo gli studi scolastici insieme alla sua sorella gemella Elga ha intrapreso l’attività nel campo onicotecnico e poi in quello della telefonia. Di pari passo non hanno mai rinunciato al loro grande sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, le gemelle Enardu hanno così condotto diversi programmi in un’emittente regionale e poi hanno fatto parte delle Ragazze Italiane e hanno tentato di sfondare partecipando a Veline. Il successo e la popolarità arrivano per entrambe a Uomini e Donne: il trono di Serena Enardu è il più iconico di sempre, lei decise di abbandonare senza scegliere nessuno salvo poi poco dopo scendere per riprendersi il suo corteggiatore Giovanni Conversano. La storia finì nel giro di un anno con accuse reciproche di fame di popolarità. Nel frattempo Pago conduceva la sua vita di cantante e marito di Miriana Trevisan con cui ha avuto un figlio Nicola per poi divorziare a causa di incompatibilità caratteriali.

Pago e Serena Enardu a Temptation Island e caso Whatsapp

Arriviamo così al punto più difficile della storia d’amore tra Serena e Pago, vissuto a Temptation Island. L’ex tronista aveva lamentato una noia che da tempo si era abbattuta sulla loro relazione, lui le sembrava spento, pensava ai suoi tour e quando tornava a casa si comportava come se nulla fosse successo, voleva fare l’amore con lei e guardare la televisione. La Enardu iniziò a rifiutare il suo compagno per fargli comprendere tutto il suo disagio e la crisi che stava affrontando sulla loro storia d’amore ma il cantante sembrava indifferente alle sue richieste perché era molto innamorato di lei e non vedeva questi problemi che la donna sollevava sul loro rapporto. Questo però è il motivo per cui sono entrati a Temptation Island, un percorso che ha avuto dei risvolti sentimentali inaspettati. Serena Enardu si avvicina molto al tentatore Alessandro Graziani, più giovane di lei, attenzioni, coccole e lei che si sfoga parlando perennemente male di Pago con il giovane modello. Come è facile dedurre, escono dal falò di confronto richiesto da Pago da separati salvo poi rimettersi insieme dopo il tentativo dell’ex tronista di riconquistare il cantante intromettendosi nel suo percorso al Grande Fratello Vip. Di lì usciranno come coppia ma dopo qualche tempo e durante il lockdown annunciano di nuovo di essersi lasciati ed è qui che subentra il caso Whatsapp.

Nel libro di Pago e sul settimanale Chi vengono spiegati i motivi della rottura avvenuta nel 2020. Il cantante di Parlo di Te ha raccontato di aver sbirciato sul cellulare della sua fidanzata leggendo su Whatsapp le conversazioni in chat che la Enardu si scambiava con Alessandro Graziani salvato in rubrica con il vezzeggiativo Ale accompagnato dall’emoticon di un orsetto. Pago deduce, anche dagli audio che ascolta, che tra Serena e Alessandro c’è stata una vera e propria storia d’amore e non solo una notte di passione come aveva confessato la compagna. La Enardu ha prontamente risposto utilizzando Instagram e attaccando Pago, per lei infatti si tratta di propaganda per vendere il libro, tutte falsità costruite ad arte e che in realtà il vero motivo della loro rottura era un altro ma che lui non avesse avuto il coraggio di dirlo. Dopo due anni di silenzio, Pago e Serena Enardu sono tornati insieme e appaiono più felici che mai, per celebrare il loro legame la ex tronista ha pubblicato un video su Instagram delle vacanze dal titolo “L’inizio del nostro nuovo inizio”. Un ritorno che ha reso felice anche Tommaso, figlio di Serena Enardu avuto da un uomo di cui non si conosce l’identità e che è da sempre legatissimo a Pago.