Rosanna Lambertucci marito chi è il padre di sua figlia Angelica

Chi è il marito di Rosanna Lambertucci e causa morte: conosciamo la figlia Angelica, colpita da tumore, e la nipote

Rosanna Lambertucci, 77 anni, è una giornalista, presentatrice e nutrizionista italiana, nata a Roma il 30 novembre 1945. Volto noto della nostra televisione, ha condotto programmi come Domenica In e La salute vien mangiando. Di lei sappiamo tutto, quindi concentriamoci su chi è il marito di Rosanna Lambertucci, Alberto Amodei, noto dirigente Rai, che ha sposato nel 1965. La coppia ha avuto una figlia, Angelica, ma si è poi separata dopo 23 anni d’amore. L’uomo ha fatto il suo debutto nella Rai nel 1964, ovvero l’anno prima delle sue nozze con la giornalista, ricoprendo col tempo incarichi di prestigio, fino a diventare Direttore Amministrativo del Tg2, dopo essere stato a capo del gruppo sportivo per anni. Rosanna Lambertucci ha descritto il loro divorzio come non traumatico, quasi amicale. I due sono infatti rimasti in contatto e in ottimi rapporti, fino alla drammatica notizia della malattia dell’ex marito, morto a 71 anni il 27 maggio 2014. Alberto Amodei è stato infatti colpito nel 2012 da un’emorragia cerebrale, il che ha spinto l’ex moglie a prendersi cura di lui, restando al suo fianco per sostenerlo dopo tanti anni d’amore vero. Una storia ripresa e raccontata nel dettaglio nel libro E Sono Corsa da Te, che è una sorta di diario scritto in quei due anni d’assistenza, nel corso dei quali si è allontanata per scelta dal mondo della televisione e da quello dello spettacolo in generale, con tutti gli eventi a esso connessi: “L’ho trovato disteso sul letto di casa sua. Aveva gli occhi aperti e fissi, con un’espressione che pareva volesse dire ‘Non so cosa sta succedendo’”.

Rosanna Lambertucci nipote

L’unica figlia di Rosanna Lambertucci e suo marito Alberto Amodei si chiama Angelica, a sua volta divenuta mamma, proprio negli anni in cui suo padre stava male. A dire il vero, però, la presentatrice ha avuto anche un’altra figlia, Elisa, sua primogenita morta dopo pochi giorni dal parto. Un dramma mai del tutto superato, dopo aver cullato quel sogno materno per nove mesi. Una bimba voluta, di cui era incinta già quando si è sposata con Alberto Amodei. Il nome lo scelsero durante uno dei loro primi appuntamenti, quando lei si rese conto che lui sarebbe stato l’uomo della sua vita: “Si mise una sera al pianoforte e mi suonò Per Elisa di Beethoven”. Rosanna Lambertucci e sua figlia Angelica hanno un rapporto molto stretto, avendo vissuto numerose esperienze insieme, non sempre facili. La giornalista ha raccontato come la sua vita sia cambiata dopo il parto, descrivendosi come molto indisciplinata prima della maternità.

Anche Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci, lavora nel mondo dello spettacolo, impegnata come autrice televisiva per il canale Alice TV. Lei è una mamma molto premurosa nei confronti della sua piccola Caterina, che ha rappresentato un fascio di luce in un periodo alquanto complesso. Alcuni anni prima della nascita, infatti, era stata operata per un tumore alla tiroide. Ha ricevuto consigli importanti da parte della sua dottoressa, che le ha consigliato di iniziare a tirare tutto fuori, il che l’ha convinta a parlare di sé maggiormente, anche con sua madre. Fa però fatica ad aprirsi del tutto, come ha sottolineato Rosanna, che ha sottolineato come abbia una sorta di pudore innato, che impedisce di conoscerla al 100%.