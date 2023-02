Tali e Quali 2023 chi sono i finalisti: due grandi ritorni

Tali e Quali 2023 è arrivato all’ultima puntata: chi sono i finalisti che si contenderanno il titolo dell’edizione 2023 del programma di Carlo Conti

Stasera si concluderà la terza edizione di Tali e Quali 2023, lo show condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma ha tenuto compagnia agli italiani per ben quattro sabati e stasera sabato 4 febbraio si terrà la finalissima che decreterà il miglior imitatore di questa edizione. A giudicare gli imitatori oltre al pubblico da casa, saranno i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Sul palco si sfideranno i primi due classificati delle prime quattro puntate più il “Miglior 3°” scelto dai giudici la settimana scorsa durante uno spareggio tra i terzi classificati delle scorse quattro puntate. A differenza di Tale e Quale Show, il suo spin-off Tali e Quali non vede competere personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo bensì persone comuni. Lo scopo però è lo stesso, ossia imitare alla perfezione, nella voce, nei modi e nell’aspetto, star della musica italiana e internazionale cantando rigorosamente dal vivo. La quota comica è assicurata dal duo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Tutti gli artisti in gara sono seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e Quale Show: costumisti, coreografi, truccatori così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Qui di seguito ecco riportata la lista dei finalisti di Tali e Quali Show 2023 che si esibiranno il 4 febbraio per aggiudicarsi il titolo di Campione di questa terza e vivacissima edizione:

Martina Cascio – Adele

Francesco Pasculli – Ligabue

Massimo Ronza – Fausto Leali

Roberto Romanelli – Ivan Graziani

Roy Paladini – Michael Jackson

Federico Serra – Andrea Bocelli

Agostino, Chiara, Paolo e Matteo (Moonskin) – Måneskin

Fulvio Cerulli – Piero Pelù

Michele Carovano – Vasco Rossi

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli – Cristina D’Avena e Cristiano Malgioglio

Tali e Quali 2023 i giudici a sorpresa

In questa terza edizione di Tali e Quali non sono mancati dei giudici speciali: nella prima puntata abbiamo avuto Alessia Marcuzzi e un singolare Adriano Celentano imitato da Teo Teocoli; nella seconda puntata è stato ospite invece, il simpaticissimo Nino Frassica; nella terza puntata e quarta puntata, Claudio Lauretta si è cimentato nell’imitazione dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo e del maestro della televisione e della radio Renzo Arbore. Nella finale infine, giudice speciale sarà l’imitatrice e attrice Gabriella Germani mentre il giudice imitatore sarà Ubaldo Pantani: a sorpresa entrambi non vestiranno i panni di qualche personaggio, ma imiteranno più persone utilizzando solo la voce. Proprio Ubaldo Pantani è ormai di casa nella famiglia di Tale e Quale infatti già nell’ultima edizione vip, ha fatto parte della giuria nei panni di Paolo Fox, imitazione che riscosso grandissimo successo. L’anno scorso ad aggiudicarsi il titolo di Campione di Tali e Quali è stato Daniele Quartapelle grande imitatore di Renato Zero. Nella finale di stasera 4 febbraio di Tali e Quali Show 2023 la grande favorita della vigilia è Martina Cascio che si è presentata con una straordinaria imitazione di Adele nella canzone Hello che le ha permesso di conquistare la vittoria nella prima puntata di questa edizione.