Uomini e Donne Twitter grida al complotto: Alice e Federico d’accordo

Uomini e Donne ultime news da Twitter con la teoria del complotto contro Carola: Federico Nicotera e Alice erano d’accordo?

Ai fan di Uomini e Donne su Twitter non sfugge nulla soprattutto se si tratta di Carola e in particolare dopo le anticipazioni della registrazione di ieri 3 febbraio (che potete leggere qui nel dettaglio) che hanno visto Federico Nicotera proseguire il suo percorso solo con Alice a causa dell’abbandono della Carpanelli. Una delusione che ha scatenato una suggestione: la teoria del complotto anche definita complotto gate. Da ore si susseguono tra un tweet e l’altro delle voci su un presunto accordo prima del loro ingresso nel programma tra Federico Nicotera e Alice Barisciani che avrebbe del clamoroso soprattutto dopo l’offerta di lavoro all’interno della redazione che Maria De Filippi ha fatto ufficialmente alla mora corteggiatrice dell’ingegnere. Tutto ha inizio da una storia su Instagram pubblicata da Laura Frenna, membro della redazione di Uomini e Donne. I ben informati ricorderanno che la ragazza è un volto noto del programma, è stata infatti grande protagonista del trono di Andrea Damante, la non scelta che vide poi trionfare Giulia De Lellis sia per essere stata la fidanzata del tronista sia perché da lì è nata la sua carriera da influencer. Ha avuto successo però anche Laura che abbiamo scoperto solo qualche mese fa sul caso Alessandro Sposito intervenire riguardo la questione albergo condiviso con Paola. La Frenna ha postato una fotografia con una lavagnetta sulla quale c’è scritto “4 febbraio 2023 e finsero tutti felici e contenti”. Più o meno nello stesso momento anche Gianni Sperti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con scritto cosa succederà oggi e stando appunto al devasto accaduto nella registrazione di ieri, una frase del genere è stata interpretata come uno spoiler riguardo a risvolti interessanti che potrebbero esserci.

Così le fan di Carola sono andate a sbirciare sui social di Federico Nicotera e Alice Bascianini e hanno rilevato una particolarità davvero interessante. Nel 2020 Federico aveva pubblicato una foto del famoso telefilm Peaky Blinders con il protagonista che copre le spalle alla sua donna con la didascalia “gentleman”. Venti settimane fa Alice ha pubblicato proprio la stessa foto con la canzone di Lana Del Rey “Young and Beautiful”, non solo la corteggiatrice mora del tronista che di lavoro fa l’ingegnere ha creato una cartella in evidenza chiamata “l’inizio” dove ha caricato tutti i post pubblicati nel corso del suo lungo periodo a Uomini e Donne da agosto a oggi. Sempre su Twitter diversi fan hanno segnalato che alcune canzoni e alcune fotografie ricordavano dei brani e dei fotogrammi postati proprio da Federico. Continuiamo a spiegare nel dettaglio il complotto gate e perché si è dedotto da questi indizi che Alice e Federico sono d’accordo mentre Carola è stata presa in giro.

Uomini e Donne perché il complotto gate

Stando alle anticipazioni sulla registrazione di ieri del dating show, nonostante il tronista si sia molto esposto nei confronti della corteggiatrice mora non l’ha scelta e quindi in molti si sono chiesti perché Alice nonostante questa continua indecisione invece di arrabbiarsi e metterlo alle strette, si senta forte di essere la scelta addirittura con una dedica social come una cartella in evidenza. Poi hanno ricostruito determinate frasi dette da Alice durante il suo percorso che potrebbero spiegarsi con il fatto che lei sia già fidanzata con lui e che erano d’accordo. Dopo un’esterna disse al tronista “non si gioca con me” e inoltre a Carola dopo l’esterna alla Fontana di Trevi disse una frase strana “sei venuta a rubare a casa dei ladri”. Tutti questi, dal popolo twitter ritenuti indizi, sono stati collegati alla storia di Laura Frenna ipotizzando così che Federico abbia allungato il trono perché invaghito di Carola, aveva paura che Alice rivelasse l’accordo e questo spiega il cambio di rotta improvviso su di lei. C’è invece chi, più legato al Trono Over, ritiene la storia della ragazza delle redazione riferito ai falsi come una frecciata a Ida e Alessandro proprio perché oggi l’ex di Riccardo Guarnieri torna in studio per rispondere alle parole del pugliese. Proprio oggi inoltre la coppia compie tre mesi dalla loro uscita del programma e già da giorni si vocifera che i due in realtà stiano fingendo, ovviamente tutto nel campo delle suggestioni social.