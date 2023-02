Amici 22 Angelina svela il contenuto della lettera per Wax

Maria De Filippi nel daytime di Amici 22 di domenica 5 febbraio ha rivelato che Angelina ha scritto una lettera a Wax: la cantante si è lasciata sfuggire il contenuto

Nel daytime di Amici 22 in onda domenica 5 febbraio Maria De Filippi ha svelato che Angelina ha scritto una lettera per Wax. L’occasione è arrivata quando la conduttrice a distanza di un mese ha voluto parlare per la prima volta del capodanno gate che ha visto Wax coinvolto in prima persona insieme ad altri ragazzi: Guera, Samu, Tommy Dali, Maddalena e NDG. Maria De Filippi ne ha parlato dopo aver visto che anche questa settimana Wax è arrivato ultimo nella classifica dei cantanti, posizione che però non lo ha portato all’eliminazione grazie alla decisione da parte della sua professoressa Arisa che crede tanto in lui. Non sono stati raccontati dettagli della famosa notte che ha sconvolto la casa di Amici 22 ma Maria De Filippi ha teso la mano a Wax spiegando che a Capodanno non era stato l’unico ad aver sbagliato e che il peso di sentirsi l’unico responsabile lo aveva già sostenuto per troppo tempo.

Con lui c’erano altre persone e ora è arrivato il tempo di metterci una pietra sopra e non pensarci più. La conduttrice ha inoltre raccontato che con Wax ha avuto due discussioni durante il suo percorso ad Amici 22. La prima è avvenuta durante le audizioni, mentre l’altra il giorno dopo che ha appreso cosa fosse successo a Capodanno. Ha spiegato che quando discute è perché crede sempre che ne esca qualcosa di positivo e soprattutto perché dall’altra parte c’è una persona che a lei interessa e che vuole che possa migliorare, se non fosse stato così non ci avrebbe parlato, ma lo avrebbe totalmente ignorato. Inoltre ha apprezzato tantissimo il comportamento avuto dal ragazzo nelle ultime settimane, segno che ha capito il suo errore e che pensa solo alla musica e a studiare.

Amici 22 Angelina Wax: la verità lettera

Le parole di Maria De Filippi hanno per la prima volta emozionato Wax che non si è sentito più solo, aspetto che la stessa conduttrice ha voluto evidenziare. Il ragazzo di Turista per sempre ha persona che gli vogliono bene e lui deve capire che per loro conta tanto. Dopo aver cantato Ballerine e guantoni, Maria De Filippi è tornata sull’argomento soprattutto perché ha visto Angelina Mango emozionarsi per l’esibizione del suo compagno di scuola. Per questo la voce di Voglia di vivere è stata interpellata dalla conduttrice e ha spiegato in poche parole che è legata a Wax: “Sono contentissima perché se lo merita, ho visto il suo impegno e mi piace quando esce il vero delle persone e lui lo sa. Mi sono emozionata un pochino”. Maria De Filippi ha così rivelato che Angelina aveva scritto una lettera proprio a Wax subito dopo il capodanno gate e che è stata la stessa conduttrice a non volere che gli venisse recapitata perché voleva che non fosse aiutato ma che capisse da solo i suoi errori.

Wax ha accolto la notizia stranito, senza parole e ancora più emozionato perché si è reso conto di quanto Angelina si sia legata a lui. Il contenuto della lettera però non è stato rivelato e la stessa figlia di Mango ha detto che non gliela farà leggere perché in fin dei conti ciò che aveva scritto glielo aveva poi detto. Con queste ultime parole è stata la stessa cantante a tradirsi rivelando il contenuto della lettera scritta a Wax un mese fa. All’epoca gli ha detto di volergli bene, un sentimento di amicizia e di apprezzare quando il cantante fa uscire il lato migliore di sé, il vero che c’è in lui che spesso soffoca per paura di sembrare troppo sensibile e perché alza un muro di difesa dagli altri, infatti lo stesso Wax ha ammesso di non credere alle persone perché tende a pensare che nessuno abbia fiducia in lui. L’amicizia tra Wax e Angelina aveva fatto pensare che tra i due ragazzi ci fosse qualcosa di più ma proprio nella puntata del 5 febbraio di Amici 22 Maria De Filippi ha spiegato che si tratta di un bene pulito perché Angelina è fidanzata.