Anticipazioni Lolita Lobosco 2 ultima puntata 12 febbraio: la verità

Anticipazioni ultima puntata di Lolita Lobosco 2, Ultimo atto: la scelta tra Angelo e Danilo e la verità sulla morte del padre

Domenica 12 febbraio termina Lolita Lobosco 2 con l’ultima puntata della seconda stagione della serie TV con protagonista Luisa Ranieri. Il titolo del sesto episodio conclusivo è Ultimo atto, non a caso, e vede Lolita fare fronte a delle giornate molto difficili. Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata di Lolita Lobosco 2 la storia d’amore con Danilo è in crisi e in più si sente enormemente in colpa per non essere riuscita a fare passi in avanti sul caso dell’omicidio di suo padre. Come se non bastasse, c’è stato un nuovo omicidio, avvenuto in un teatro di periferia. Il personaggio di Luisa Ranieri nell’ultima puntata della seconda stagione di Lolita Lobosco 2 deve indagare sulla morte violenta di un attore, deceduto mentre era sul palco a causa di un paio di forbici. Per vernirne a capo, Lolita Lobosco dovrà muoversi in un ambiente molto ostile, ricco di invidia, truffe e tradimenti. L’unica nota positiva riguarda la presenza di Angelo nella sua vita, che pare riuscire a farla tornare spensierata come quand’era una ragazza. Secondo le anticipazioni in quest’ultima puntata di Lolita Lobosco 2, però, la protagonista vedrà la verità sulla morte di suo padre svelarsi dinanzi ai suoi occhi, con una scoperta atroce e dolorosa.

Lolita Lobosco 2 riassunto quinta puntata

Nella quinta puntata della seconda stagione di Lolita Lobosco, la protagonista si ritrova a fronteggiare un caso molto delicato e disturbante, quello della morte per omicidio di una giovane donna, che ben presto viene identificata coma una delle ballerine impegnate a lavorare in un locale per soli adulti nella periferia di Bari. La situazione si complica però enormemente, dal momento che questa assurda situazione risveglia un ricordo ben preciso nella mente di Forte. L’uomo è convinto d’aver già visto una situazione simile e spiega al personaggio di Luisa Ranieri che le caratteristiche siano molto simili a quelle di un vecchio omicidio. Un po’ di indagini interne portano as coprire come al tempo le indagini furono condotte proprio da Marietta, in qualità di Pubblico Ministero, senza riuscire a scoprire l’identità dell’assassino. Lolita Lobosco sarà costretta a mettere la propria vita in pericolo pur di ottenere la verità in questa vicenda spinosa, che potrebbe consentire di gettare dietro le sbarre un assassino che gira libero da molto tempo. Sul fronte privato, invece, il duro scontro con Danilo ha lasciato dei segni molto profondi, con il rapporto tra i due che non sembra più essere lo stesso. Lui ha accettato di partire per la Svezia per lavoro, mettendo quest’ultimo al primo posto e non il loro amore. Una scelta dettata dall’ambizione e anche dall’età, che torna a rappresentare un elemento di distanza tra i due. In questa quinta puntata hanno però la chance di confrontarsi di persona e soprattutto a cuore aperto. In una situazione così complessa, Lolita Lobosco si ritrova ancor più confusa dalla presenza nella sua vita di Angelo, che da quando è tornato nella sua vita non si è dimostrato altro che affidabile, maturo e sensibile. La tentazione di lasciarsi andare è molto forte, soprattutto dati i sentimenti provati da ragazza, ma la sofferenza per aver di fatto accantonato le indagini sulla morte del padre si fa sentire.