Anticipazioni Uomini e Donne Biagio cacciato sbotta “la mia verità”

Biagio Di Maro conferma le anticipazioni di Uomini e Donne ma rivela il motivo del perché è andato via

Da giorni i fan del Trono Over di Maria De Filippi leggendo le anticipazioni sono rimasti basiti quando hanno appreso che Biagio Di Maro ha lasciato definitivamente lo studio del dating show perché cacciato dalla conduttrice. Dopo 24 ore dalla registrazione del 3 febbraio, il cavaliere napoletano è intervenuto sui social rivelando dei dettagli ancora non noti e che raccontando la sua verità che potrà essere confermata o smentita dalla messa in onda della puntata. Nell’ultima settimana Di Maro era stato al centro delle polemiche per la sua frequentazione con Carla, la dama diventata virale sul web per alcuni meme dovuti alla sua reazione di rabbia alla scelta del cavaliere di conoscere Clea aveva in sintesi accusato l’uomo di essere falso. A detta di Carla, Biagio a Uomini e Donne cerca solo avventure e non storie d’amore importanti, l’ha illusa con parole dolci e serie facendole credere che tra di loro potesse esserci un fidanzamento e che avrebbero potuto addirittura lasciare insieme la trasmissione. Biagio non ha mai negato l’interesse per Carla, ha semplicemente affermato di voler conoscere altre dame senza rinunciare alla frequentazione con lei, condizione che la dama ha rifiutato interrompendo di fatto la loro storia. Questo è quello che finora abbiamo visto in onda ma dalle anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over sappiamo altro su cosa è accaduto a Biagio.

Il cavaliere avrebbe voluto riallacciare con Carla sempre però conoscendo altre dame tra cui una che era scesa per conoscere Claudio F. Una scelta che ha mandato su tutte le furie, come sempre, Gianni e Tina che hanno attaccato nuovamente Biagio. Carlo avrebbe provato a difenderlo dicendo che il suo modo di fare è frutto del lutto non superato per la morte di sua moglie, tra l’altro affermazione che anche Silvia aveva fatto anche se in molter registrazioni ha confermato gli attacchi a Biagio sul suo essere falso e cercare avventure. Tina a quel punto avrebbe utilizzato una frase molto forte ipotizzando che il cavaliere avrebbe tradito la moglie quando era ancora in vita, mentre Gianni ha rincarato la dose affermando che l’uomo cerca solo storie da una notte senza volersi legare a nessuna. Attaccato sul suo privato e sulla sua famiglia, Biagio avrebbe deciso di lasciare inizialmente lo studio per non far passare un messaggio sbagliato sul suo conto. Il cavaliere sarebbe poi rientrato e a quel punto Maria De Filippi prima lo avrebbe invitato ad uscire dallo studio, ma vedendo che Biagio temporeggiava, gli avrebbe suggerito di andare via definitivamente. La conduttrice inizialmente avrebbe cercato di far capire a Di Maro che se fuori è così una bella persona come dicono, è giusto che continuasse la sua vita al di fuori delle telecamere aggiungendo anche il suo pensiero che è simile a quello di Gianni: l’uomo cercherebbe donne fragili per lasciarle poi sole nel loro dolore.

Uomini e Donne Biagio Di Maro lo sfogo Instagram

È così che Biagio dopo le ultime anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sui social per un chiarimento. In realtà già qualche ora prima aveva scelto due storie Instagram per lanciare messaggi un po’ criptici che probabilmente erano riferiti prima al programma e poi al ricordo della moglie. Successivamente ha scelto un post con una sua foto in studio e una didascalia dove racconta la sua verità. Biagio Di Maro conferma di aver lasciato il programma e conferma anche le parole di Maria De Filippi sul suo essere meraviglioso fuori dagli studi Elios. Però smentisce di essere stato cacciato, ma di aver preso lui personalmente la decisione di non essere più al dating show. I motivi però saranno resi noti maggiormente nel dettaglio solo dopo la messa in onda del programma.

Biagio ha infatti spiegato che quando deciderà di parlare tutti sapranno la verità del motivo che lo ha spinto ad abbandonare Uomini e Donne sottolineando più volte che non è stato cacciato ma ha deciso di andare via. Tra i primi commenti al post di Biagio Di Maro anche uno di Rosa Lama, ex dama nella stagione 2019/2020, che afferma “chi ha fatto parte del parterre sa”. Presenti anche i commenti dei fan che sperano che il cavaliere possa cambiare idea e ritornare di nuovo a Uomini e Donne. Di certo c’è che dopo il suo ritorno, Biagio ha animato notevolmente lo studio prima con le sue uscite con Silvia e poi con Carla attirando su di sé tantissime critiche.