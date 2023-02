C’è posta per te Graziana e Domenico cosa è successo dopo l’altra verità

A C’è Posta per Te ieri sera 4 febbraio la storia di Domenico e Graziana da Riposto, Catania: cosa è successo dopo la puntata e se sono tornati insieme

A C’è Posta per Te nella puntata di ieri sera 4 febbraio la storia di Domenico e Graziana, un amore interrotto in cui è venuta a mancare la fiducia ma che Domenico spera si possa recuperare. Domenico si è rivolto alla trasmissione di Maria De Filippi per cercare di ricostruire da zero la storia d’amore con la sua Graziana. Quella dei due giovani siciliani è una storia singolare, entrambi sono separati in casa ed hanno dei figli, Domenico ha una figlia mentre Graziana ha tre figlie. I due si innamorano e decidono di convivere nel paese di lui, Graziana porta con sé due delle figlie perché la più grande preferisce restare a Riposto dalla nonna. Dopo un primo periodo in cui tutto sembra essere rose e fiori iniziano i primi problemi, Graziana è gelosa dell’ex moglie di Domenico e ad aggravare la situazione c’è il fatto che lui lavora insieme alla sua ex, inoltre le due figlie di Graziana iniziano a mostrare segni di insofferenza alla lontananza dalla sorella maggiore e dalle amicizie e quindi tornano dalla nonna. Nel frattempo Graziana chiede a Domenico di trasferirsi tutti e due al paese di lei Riposto ma Domenico visti i litigi tra i due ha paura di fare il passo più lungo della gamba e rifiuta. Ad un certo punto la madre di Graziana la chiama dicendole che in sua assenza le figlie stanno assumendo comportamenti sbagliati per la loro età e così Graziana lascia Domenico per tornare al suo paese. Domenico però non resiste alla mancanza e dopo appena due settimane contatta Graziana, i due si incontrano perché si amano ancora ma poi Graziana inizia ad essere più schiva. Domenico si convince così di dover dimenticare la sua amata e per farlo decide di invitare in albergo una ragazza conosciuta su Facebook. La ragazza pubblica ad insaputa di Domenico una foto del loro incontro ma appena Domenico se ne accorge la costringe a rimuoverla sperando, invano, che Graziana non l’abbia vista. Quando Domenico prova a contattare Graziana, lei lo insulta e decide di non volerlo più vedere. Graziana decide di accettare l’invito di C’è Posta per Te nella puntata di ieri sera 4 febbraio e ammette che sospettava che a mandarle la lettera fosse stato proprio il suo ex. Dopo aver ascoltato quello che aveva da dirle Maria, Graziana afferma che la sua gelosia era giustificata e che Domenico già conosceva la ragazza della foto di Facebook prima che lei andasse via dal paese. Graziana afferma di non fidarsi più di Domenico e che si è dimostrato essere immaturo e bugiardo. Domenico in lacrime, prova a convincerla che lui ha capito di amarla e che ha intenzione finalmente di trasferirsi a Riposto per starle vicino. Graziana è intenzionata a chiudere la busta ma Maria alla fine riesce a convincerla della genuinità dei sentimenti di Domenico, così alla fine la ragazza decide di aprire la busta.

C’è Posta per Te Domenico e Graziana la storia ha retto?

Come spesso capita per le storie di C’è Posta per Te, anche per la storia di Domenico e Graziana, i fan della trasmissione si sono chiesti cosa sia successo dopo la puntata andata in onda ieri sabato 4 febbraio. Stando ad una foto pubblicata da Domenico su Facebook lo scorso gennaio, i due hanno fatto un tatuaggio di coppia. La foto è accompagnata dalla frase “l’amore vince sempre”. Sui social molti hanno notato come Maria sia stata essenziale nel convincere Graziana ad aprire la busta. La scelta comunque non sembra essere stata condivisa dal pubblico. Inoltre la foto del tatuaggio conferma che la verità della coppia è stata un’altra rispetto a quanto detto durante la puntata di ieri sera di C’è Posta Per te. Domenico e Graziana non hanno ripreso i rapporti con calma, ricominciando da zero per fare in modo che la donna potesse tornare a fidarsi di lui. Anzi nel giro di poche settimane sono tornati a vivere insieme e hanno scritto sulla loro pelle l’amore che provano l’uno per l’altra.