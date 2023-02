Chi è Roy Paladini il Michael Jackson vincitore finale di Tali e Quali 2023

Il vincitore di Tali e Quali 2023 è Roy Paladini, nome d’arte di Federico Serra. Nasce a Milano nel 1978 da genitori pugliesi. Lavora come barista a Desio in provincia di Monza ed ha ereditato la passione per la musica dal padre. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica ispirato da leggende come Michael Jackson, James Brown e Jamiroquai. Vince il premio della critica nel 1999’ come imitatore di Michael Jackson nella trasmissione “Momenti di gloria” condotta da Mike Bongiorno. Collabora come ballerino insieme a quello che fu uno dei coreografi di Janet Jackson, fa animazione nel Tour Music House “Subaloba” del famoso Dj Joe T.Vanelli e lavora come vocalist in note discoteche. Nel corso della sua carriera, lavora con la band della cantante Fiordaliso e canta al fianco di Franco Oppini. Vince inoltre numerosi premi come il “Premio nazionale Bruno Lauzi” e arriva primo al “Canta C.R.A.L.” di Milano, al “Festival Art & Voice”, all’ Eurotaverna Festival, al “Besana Festival” e infine al “Festival del Garda”. Numerose sono anche le apparizioni in televisione: nel 1994 lo troviamo al Karaoke di Fiorello, nel 1999 compare nella trasmissione di Mike Bongiorno Momenti di gloria. Roy Paladini partecipa anche a Italia’s Got Talent nel 2010 mentre, nel 2011 compare nell’emittente televisiva sanmarinese. Altre apparizioni sono quelle alla Notte degli Oscar RAI Sport nel 2013, alla Festa in Piazza ANTENNA 3 nel 2014, mentre più recenti sono la partecipazione alla Trasmissione Mediaset “Caduta Libera Sosia Day” nel 2016 e nello stesso anno al Festival di Sanremo. Come imitatore di Michael Jackson, il cantante e ballerino vincitore di Tali e Quali 2023 si esibisce con le Tribute band “Smooth Criminals” e “Jackson One”. Durante la pandemia da COVID-19, partecipa al videoclip “Il mio canto libero” per il progetto “Artisti uniti per i medici” (2020) in sostegno del personale sanitario. Roy Paladini inoltre ha anche prodotto e inciso alcuni album ed è possibile trovarlo su Instagram con il nome @roypaladini.