Anticipazioni GF Vip chi entra stasera 6 febbraio a rischio!

Stando alle anticipazioni del GF Vip chi entra stasera 6 febbraio non è solo la carica degli ex: un addio inaspettato e un televoto ricco di sorprese

Questa sera 6 febbraio al Grande Fratello Vip ci sarà da divertirsi: chi entra è sul piede di guerra o per difendere se stesso o per attaccare il proprio ex fidanzato o per riconquistarlo, inoltre stando alle anticipazioni non mancheranno i litigi tra le due fazioni che ormai si sono create in casa, il punto sui Donnalisi e un focus sul riavvicinamento degli Oriele. Andiamo con ordine iniziando con il dire che questa è la settimana in cui il reality condotto da Alfonso Signorini raddoppia con due appuntamenti, al lunedì e al giovedì che significa scontro diretto con la terza serata del Festival di Sanremo 2023, quella in cui sono previste le esibizioni di tutti i 28 cantanti in gara. Per questo è possibile che la produzione possa cambiare le carte in tavola e annunciare parte degli ingressi e rimandarli a giovedì per rendere la puntata più accattivante per i telespettatori, oppure a sorpresa lasciando il dubbio rinviare gli ingressi previsti per questa sera al GF Vip direttamente al secondo appuntamento in calendario. La certezza è che non fa parte dei numerosi ingressi come ospiti pronti a far parte delle dinamiche della Casa Gianluca Benincasa. È noto che l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha ricevuto una denuncia per stalking e un ordine restrittivo di avvicinamento da parte del papà della ragazza il che ha comportato la sua esclusione dalla lista degli ex che entrano al GF Vip. Certa della sua presenza come ospite Ivana Mrazova, già presentata nella puntata della settimana scorsa e pronta ad entrare in Casa per rincontrare l’ex Luca Onestini, tra l’altro in queste ore lo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha confessato a Oriana di essere certo che farà il suo ingresso proprio la sua adorata modella che sembra essere rimasta nel cuore del gieffino. Un indizio che non è passato inosservato ai fan è stato il nervosismo di Onestini al Gioco dei baci, letto dai più ottimisti come una preoccupazione legato proprio all’ingresso di Ivana che si sarebbe potuta ingelosire.

Sicuramente il più agguerrito sarà l’ingresso di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. A novembre il personale trainer e influencer, che ricordiamo ha partecipato alla Fatina di Twitter a Ex on the beach, l’ha attaccata pesantemente per il suo avvicinamento a George e postando delle chat private in cui la gieffina cercava di riallacciare i rapporti. Stando alle anticipazioni del GF Vip di stasera 6 febbraio, scopriremo se le belle parole avute negli ultimi tempi di Matteo a Nikita saranno confermate o se invece scoppieranno scintille tra i due. La curiosità è anche quella di vedere la reazione di Daniele Dal Moro, sempre più preso da Oriana, all’ingresso stasera di Martina Nasoni che vinse l’edizione di quattro anni del GF e che vide nascere tra i due un amore naufragato presto. Il veneto che ha avuto sempre belle parole per Martina potrebbe non prendere bene l’ingresso della ragazza con il cuore di latta vedendo il suo arrivo come un’interferenza visto che sembra non legata sentimentalmente a qualcuno. C’è chi invece scommette che quella ragazza che non ha mai dimenticato conosciuta proprio quattro anni fa sia Martina e che questo possa far riaccendere la fiamma facendo naufragare gli Oriele e spingendo Oriana sempre più verso la vittoria finale. Tra i nuovi ingressi era inizialmente prevista anche Clarissa Selassié che però non sembra far più parte dei piani della produzione almeno per il momento, infatti ad oggi ci si è focalizzati più sugli ex dei concorrenti. Totalmente smentite le ipotesi che vedevano Jessica Selassié, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, tornare nuovamente in Casa come ospite. Inoltre entrambe le sorelle non sono in quarantena come si può facilmente evincere dalle storie Instagram pubblicate nelle ultime ore sui loro profili ufficiali. Non si sa invece quando tornerà nella Casa del GF Vip Milena Miconi che nelle ultime ore ha deciso di abbandonare temporaneamente il reality per dare l’ultimo saluto al suo agente e caro amico Alessandro Lo Cascio.

Anticipazioni GF Vip Donnalisi e Oriele

Stando alle anticipazioni di stasera 6 febbraio del GF Vip al centro della puntata ci saranno le coppie formate da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Come ormai da tradizione c’è stato un nuovo forte litigio tra i Donnalisi proprio stanotte di cui sicuramente se ne parlerà stasera in puntata. I Donnalisi si erano chiariti subito dopo l’ultima puntata con Antonella decisa a troncare il rapporto per non soffrire e non far più soffrire Edoardo, quest’ultimo ha ammesso di essere innamorato della ragazza e di provare qualcosa che non ha mai provato per nessun’altra donna. E così ora dopo ora i due sono tornati a fare coppia, ma come sempre alternano momenti della giornata idilliaci a scontri e litigi pesanti con parole forti e insulti sopra le righe. Ieri a scatenare l’ennesima litigata, è stata Antonella che ha detto “erano belle anche le camicie di Antonino” scatenando ovviamente la reazione indignata del volto di Forum che l’ha respinta in malo modo per l’intera serata nonostante lei cercasse di scusarsi per la frase infelice. Quando sembrava esserci la riappacificazione, la Fiordelisi ha evidenziato come Donnamaria tratti male la donna che ama perché l’ex schermitrice, secondo le sue parole, non è mai stata trattata così dagli uomini che dicevano di amarla. Antonella ha poi rimesso in mezzo l’argomento delle mani in faccia che sono state al centro della scorsa puntata scatenando nuovamente l’ira di Donnamaria che l’ha apostrofata come una cretina e l’ha mandata a quel paese dicendo che stava facendo l’ennesima figuraccia dopo quella di lunedì scorso.

A sorpresa invece sembra arrivato il sereno per gli Oriele che giorno dopo giorno continuano ad avvicinarsi sempre di più. Daniele non sembra più deciso sulla sua posizione nei confronti di Oriana, anzi la venezuelana sta riuscendo con grande efficacia a sciogliere l’ex tronista di Uomini e Donne. Tra una partita a biliardo, molte chiacchierate e qualche bacio, la coppia sembra aver intrapreso la giusta strada soprattutto dopo la cena giapponese di ieri sera con i due che si sono baciati davanti a tutti. Nella stessa serata Oriana ha mostrato gelosia nei confronti di Nikita perché ha ritenuto il bacio dato a Daniele da parte dell’influencer eccessivo nonostante si trattasse di un gioco. Da segnalare inoltre le critiche di Edoardo Donnamaria prima e di Edoardo Tavassi dopo nei confronti di Sonia Bruganelli: l’opinionista è stata attaccata dal volto di Forum per aver difeso Antonella nell’ultima puntata e aver criticato l’atteggiamento del ragazzo nei confronti della fidanzata. Le parole della moglie di Paolo Bonolis hanno scatenato la reazione di Donnamaria che la ritiene raccomandata, incapace e bollita. Tavassi ha invece criticato le scelte di Sonia Bruganelli per quanto riguarda gli immuni perché sostiene che l’opinionista scelga sempre Antonella per proteggerla. Per il fratello di Guendalina rendere immune sempre la stessa persona limita le scelte del pubblico e sarebbe controproducente perché impossibilitati a eliminare una concorrente che non piace. Tavassi però dimentica che dal suo ingresso nella Casa è quasi sempre stato reso immune dal gruppetto che si è creato.

GF Vip sondaggi televoto oggi 6 febbraio

Nelle ultime ore i sondaggi del televoto su chi è il preferito di questa sera 6 febbraio al GF Vip sono ricchi di sorprese e su Twitter si riesce a comprendere anche il motivo. Sono in nomination due big e due outsider: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Alberto De Pisis. Chi si aspettava una vittoria facile della favorita fatina quasi sempre premiata dal televoto, deve ricredersi. Sui social infatti si è creata una vera e propria alleanza tra tutti i fan del gruppo capitanato da Tavassi e Onestini contro Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi così sommati ai veri sostenitori di Alberto De Pisis stanno riuscendo stando ai sondaggi delle ultime ore del televoto del GF Vip del 6 febbraio ad avere la meglio sugli altri con quasi il 40% delle preferenze. Al secondo posto c’è Nikita Pelizon sostenuta dalle affezionatissime Nikiters che per ora sono riuscite a conquistare il 36% delle preferenze. Con molto distacco c’è Antonella Fiordelisi che ha raggiunto per ora il 19% dei voti mentre praticamente fuori gara Davide Donadei che non raggiunge nemmeno il 5%. Ciò che appare dai commenti social e dalle riflessioni dei fan è che il televoto sembra influenzato dalla presenza in contemporanea di Nikita e Antonella, legatissime nella Casa. Entrambe hanno un fandom forte che unito sarebbe potuto essere vincente ma ovviamente in questo caso i voti si dividono tra le due senza avere la forza di poter contrastare quelli dei fan di Alberto De Pisis uniti agli altri fandom che supportano il gruppo che odia sia Antonella che Nikita.