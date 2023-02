Green Carpet Sanremo 2023 perché non c’era Anna Oxa

C’è subito il primo caso a Sanremo 2023. Anna Oxa non era presente al Green Carpet che ha presentato tutti i cantanti in gara: il motivo

A 24 ore dall’inizio del Festival, Anna Oxa non c’era al Green Carpet di Sanremo 2023. La sfilata che ha inaugurato la settimana dedicata alla kermesse musicale ha fatto registrare un’assenza di un certo spessore. Infatti nella città di Sanremo tutti gli artisti, il giorno prima della prima serata della manifestazione, come ormai da tradizione, si presentano al pubblico per inaugurare la settimana dedicata alla musica. Con più di un’ora di ritardo, la sfilata ha attirato tantissime persone che hanno affollato piazza Colombo e che portava all’ingresso del Teatro Ariston. Nonostante il freddo, grande partecipazione per guardare i cantanti in gara a Sanremo 2023 dal vivo e strappare qualche foto ricordo. Tutti i 28 artisti si sono presentati tranne appunto Anna Oxa che invece non è apparsa sulla passerella. In tanti attendevano la cantante che è tornata al Festival dopo 12 anni e a 45 anni dalla sua prima partecipazione con l’iconica Un’emozione da poco. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

Sui social hanno subito notato l’assenza di Anna Oxa dal Green Carpet e in tanti hanno ironizzato sulla sua decisione di non presentarsi. In realtà non è una sorpresa che la cantante di Ti lascerò non abbia fatto parte della passerella con tutti gli altri artisti in gara. Così come dichiarato poche settimane prima del Festival di Sanremo 2023, Anna Oxa ha deciso di non apparire al di fuori delle esibizioni sul Teatro Ariston e ha chiesto di non essere intervistata e nemmeno fotografata. La sua decisione è stata perentoria al punto tale che è diventata virale il suo incontro con Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e in quel momento inviata per La Vita in Diretta. La donna attendeva la cantante dopo le prove ma appena arrivata, Anna Oxa ha evitato ogni domanda e se ne è andata senza permettere alla Civitillo di strapparle anche solo una dichiarazione. C’è chi ha ipotizzato che la decisione della Oxa sia dovuta alla causa ancora in corso, come riporta anche Fanpage, con la Rai per un infortunio avuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Sei anni dopo l’accaduto, nel 2019, l’artista ha deciso di fare causa alla tv di Stato perché ritiene di essere stata inserita in una black list e le hanno impedito di partecipare a programmi Rai.

Sanremo 2023 le prove di Anna Oxa

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Anna Oxa anche per le prove finora fatte al Teatro Ariston con l'orchestra. La cantante è stata giudicata tra le migliori in gara dimostrando una grande vocalità e anche la canzone ha riscosso un ottimo riscontro per la critica attirando l'attenzione per il tema affrontato e per il fatto che tra gli autori vi sia anche Francesco Bianconi dei Baustelle. Ciò che ha colpito è stato anche l'atteggiamento di grande professionalità come affermato da SanremoNews e in tanti sono stati felici di vedere che Anna Oxa sarà proprio la prima artista ad aprire il Festival di Sanremo 2023. Un grande omaggio ad una donna che ha fatto la storia della kermesse musicale e che torna a sorpresa per colpire ancora una volta il pubblico.