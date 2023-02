Chi è Martina Nasoni ex fidanzata del gieffino Daniele Dal Moro: il flirt al Grande Fratello e i motivi della rottura

Nata a Terni il 4 aprile del 1998, Martina Nasoni è l’ex fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip 7 Daniele Dal Moro. Da piccola, intorno all’età di 12 anni, Martina ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica, una malattia che la ragazza ha raccontato nel suo libro Questo cuore batte per tutte e due. La malattia di cui soffre Martina Nasoni è ereditaria e praticamente consiste nell’avere un cuore troppo ispessito, il quale rende complicato il libero flusso del sangue. Così, Martina ha dovuto sottomettersi a un impianto di bypass ad appena 12 anni e da quel momento la sua vita è cambiata tantissimo, perché la ragazza non poteva fare molte cose che potevano mettere a rischio il suo cuore, come praticare sport, fare camminate troppo lunghe, essere esposta a temperature troppo calde o fredde.

La vincitrice del Gf 2016 però non si è fatta per nulla abbattere da questa malattia, anzi ha trovato la forza per conviverci e raccontarla, così da aiutare con la sua straordinaria forza tutte le altre persone che si trovano nella sua situazione. La malattia di Martina Nasoni, inoltre, è stata d’ispirazione per la canzone di Irama La ragazza dal cuore di latta. Come detto, Martina Nasoni ha dimostrato una grandissima forza e oltre a riuscire a convivere con la malattia ha anche coltivato il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Dopo aver frequentato il Liceo artistico, Martina Nasoni ha iniziato a lavorare come modella, arrivando anche a partecipare a Miss Italia. La notorietà per la ragazza arriva nel 2016, quando Martina vince la sedicesima edizione del Grande Fratello e ottiene la spinta giusta verso il successo. Oggi, Martina Nasoni ha 24 anni ed è un’affermata influencer, con un grande seguito su Instagram, ed è proprietaria anche di Casa Nax, una gettonata location turistica situata nel cuore dell’Umbria.

Martina Nasoni e Daniele la storia d’amore

Martina Nasoni è salita alla ribalta del gossip anche per la sua storia d’amore per Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti proprio al Grande Fratello 16, dove entrambi sono arrivati in finale, condividendo, dunque, questa esperienza dal primo all’ultimo giorno. Dentro alla casa Martina ha presto palesato il suo interesse per Daniele, che però inizialmente è rimasto freddo nei suoi confronti. I due, però, sono arrivati fino in fondo al programma e hanno instaurato un rapporto profondo, tanto che una volta usciti dalla casa si sono fidanzati. Il loro amore però, dopo un paio di anni si è esaurito e Martina e Daniele si sono lasciati, senza che però i motivi della rottura fossero chiari.

La partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip ha fatto luce, almeno parzialmente, sui motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore tra i due. Nella casa, Daniele ha raccontato che tra loro sono sorte delle incomprensioni e ci sono stati dei litigi, ma comunque lui è rimasto molto legato alla sua ex fidanzata, tanto che quando è stata operata al cuore l’ha chiamata, anche se non si sentivano da un po’. L’amore è passato, insomma, ma il bene resta. Sulla stessa linea d’onda Martina, che a Pomeriggio 5 ha raccontato come quello che ha provato per Daniele non era, forse, vero e proprio amore, ma più un grande trasporto. Quando hanno provato a stare insieme non ha funzionato, quindi i due sono rimasti amici.