Matteo Diamante chi è l’ex di Nikita: la storia d’amore

Chi è Matteo Diamante: la storia con l’ex fidanzata Nikita Pelizon e tutte le polemiche riguardo alle parole della gieffina su di lui

Nel passato sentimentale della gieffina Nikita Pelizon c’è Matteo Diamante. Nato il 19 aprile del 1989 a Genova, Matteo prima studia all’Istituto Nautico e poi frequenta l’Università sempre a Genova. Col tempo, però, Matteo Diamante diventa un nome molto in voga nel web, soprattutto grazie alla sua attività sui social. Su Youtube, poi su Instagram e su Tiktok Matteo Diamante si fa strada grazie ai suoi contenuti e conquista un numero sempre più crescente di appassionati, puntando soprattutto sulla sua passione per il fitness, dando consigli per allenarsi e mostrandosi col suo fisico scolpito. Oltre all’attività da influencer, Matteo è anche uno speaker radiofonico, oggi lavora per RDsNext e si è fatto strada anche come vocalist in discoteca.

A tutto ciò, Matteo Diamante unisce l’attività da organizzatore di eventi e ha una sua linea di prodotti per i capelli e la cura del corpo. Un’attività veramente a tutto tondo, che si accompagna anche all’esperienza televisiva, perché Matteo Diamante ha partecipato a tantissimi programmi. Dall’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice della tronista Sabrina Ghio fino all’Isola dei Famosi del 2021, passando per Take me out, La pupa e il secchione ed Ex on the beach. Soprattutto l’esperienza sull’isola dà notorietà a Matteo Diamante, che entra a metà dello show per subentrare ad alcune defezioni che si sono verificate in corso d’opera e riesce ad arrivare fino alle battute finali del reality, chiudendo la sua esperienza al sesto posto. Oggi, Matteo Diamante ha 33 anni ed è un influencer e content creator molto seguito, nonché un personaggio pubblico a tutto tondo.

Matteo Diamante e Nikita la storia d’amore

Matteo Diamante è spesso finito al centro del gossip per i suoi flirt, che spesso non sono stati confermati, ma non è il caso di Nikita Pelizon. I due, infatti, sono stati insieme qualche tempo fa, sono stati protagonisti insieme a Ex on the beach, ma poi il loro rapporto è naufragato, anche se riguardo i motivi della rottura non è mai stato semplice fare luce. Proprio grazie alla partecipazione di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7 si è tornato a parlare della storia d’amore tra Nikita e Matteo, soprattutto a causa di alcune parole di George Ciupilan, che interrogato sulla possibilità di innamorarsi di Nikita, ha ammesso di non poterci mai provare con la ex di un suo amico.

Così, si è tornato a parlare del passato tra Matteo Diamante e Nikita e l’uomo non ha gradito alcune parole della gieffina, che ha accennato alla gelosia del suo ex fidanzato. Con un lungo sfogo su Instagram, quindi, lo speaker radiofonico ha raccontato alcuni retroscena della sua relazione con Nikita, rivelando come la storia con la Pelizon fosse archiviata da tempo, tanto che Matteo ha avuto altre relazioni e ha anche detto a George di non sentirsi vincolato dalla sua amicizia se provava qualcosa per Nikita. Insomma, dalle ultime discussioni non sembra che tra Nikita e Matteo Diamante sia proprio finita senza nulla in sospeso, ma oltre a questo scambio di battute non ci sono state molte spiegazioni sul loro passato.