Sanremo 2023 chi sono le co-conduttrici serata per serata

Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ci saranno ben 4 co-conduttrici nelle cinque serate del Festival: chi sono e in che ordine saranno protagoniste

Il Festival di Sanremo 2023 è pronto a cominciare e ancora una volta alla sua guida ci sarà Amadeus, artefice di una vera e propria golden age della kermesse musicale, che è tornata a risplendere con l’avvento del conduttore come direttore artistico. Così, Amadeus è pronto a tornare protagonista all’Ariston e al suo fianco, nelle vesti di co-conduttore, ci sarà in tutte le serate Gianni Morandi, arrivato terzo lo scorso anno con Apri tutte le porte. Insieme ad Amadeus e Gianni Morandi si affiancheranno 4 co-conduttrici, quelle che una volta erano chiamate vallette e che giustamente sono state elevato al ruolo di co-conduttrici, visto che di fatto il loro ruolo è quello di condurre. 4 grandissime donne per 5 serate, a partire da quella che è la grande special guest di questa edizione del Festival, ovvero Chiara Ferragni, protagonista all’Ariston nella prima serata, quella di martedì 7 febbraio, e nella finale, sabato 11 febbraio. L’influencer aprirà e chiuderà la kermesse, dunque, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, e nel corso della settimana passerà il testimone alle colleghe. Mercoledì 8 febbraio, nella seconda serata del Festival, sarà il turno di Francesca Fagnani, grandissima protagonista della televisione col suo programma Belve. Nella terza serata del Festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio, la co-conduttrice di turno sarà una donna estranea al mondo della spettacolo, ovvero Paola Egonu, vero e proprio fenomeno della pallavolo. Venerdì 10 febbraio, invece, nell’amatissima serata delle cover, sarà il turno di Chiara Francini, attrice protagonista di innumerevoli film e serie tv. Questa, dunque, è la squadra di co-conduttrici che durante le serate del Festival di Sanremo affiancheranno Amadeus e Gianni Morandi, sostituendo quelle che venivano chiamate prima vallette. Come lo scorso anno, in ogni serata le co-conduttrici saranno protagoniste di un monologo che scandaglierà il tema di volta in volta scelto.

Sanremo 2023 quanto guadagnano le co-conduttrici

Come per ogni edizione del Festival di Sanremo, quello dei cachet è uno dei temi più caldi e discussi sul web. Quest’anno, ad esempio, si è parlato moltissimo del compenso di Chiara Ferragni per le due serate del Festival di Sanremo, che stando alle stime che circolano in rete dovrebbe essere di 100.000 euro. Una cifra molto alta, che però sarà destinata a una causa molto nobile, visto che in conferenza stampa Chiara Ferragni ha annunciato che devolverà il suo compenso a D.i.Re, associazione che si batte contro la violenza sulle donne. Una scelta molto nobile da parte di Chiara Ferragni, che ancora una volta ha sfruttato la sua enorme visibilità per fare del bene. Ben diversi, invece i cachet delle altre donne protagoniste all’Ariston. Stando sempre alle stime che circolano in rete, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 dovrebbero guadagnare circa 20.000 euro. Si tratta di stime perché le cifre ufficiali che la Rai destinerà ai protagonisti del Festival non sono pubbliche, per cui a meno che non ci sia qualche rivelazione ufficiale non sono destinate a essere conosciute in via ufficiale. Tuttavia, stando anche alle cifre degli scorsi anni, queste dovrebbero essere le cifre destinate alle co-conduttrici di Sanremo.