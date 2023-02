Chi veste Marco Mengoni a Sanremo 2023: marca e prezzo

Lo stilista e il brand scelto da Marco Mengoni per Sanremo 2023. Stile iconico e sbarazzino anche sul Green Carpet

A vederlo sfilare sul Green Carpet di questa edizione è impazzata la ricerca su chi veste Marco Mengoni a Sanremo 2023. Elegante ma allo stesso tempo sofisticato avvolto in un cappotto nero, un pantalone a righe e una cravatta retrò è appardo tra i look più curati del Festival della canzone italiana giunto alla sua settantatreesima edizione. Partiamo con il dire che Marco Mengoni ha uno stilista o meglio stylist che lo veste a Sanremo 2023: Lorenzo Posocco. Si tratta di un big della moda milanese e internazionale non a caso scelto da un’altra super attenzionata all’Ariston: l’iconica Elodie. A differenza della voce di Tribale, Marco Mengoni ha scelto un solo brand che lo veste a Sanremo 2023: Versace. Una scelta azzeccata che rispecchia la personalità musicale dell’artista. I suoi abiti avranno per cantare Due Vite sul palco del Teatro più famoso al mondo avranno sempre un tocco classico ma sofisticato, caratteristica a cui Versace da quasi un secolo ci ha abituati. Lo stylist di Mengoni, come detto Prosecco, è la garanzia per quel tocco in più di personalità e stile che non guasta mai per gli outfit della kermesse musicale più attesa dell’anno. Il cantante di L’essenziale è sempre stato attento al look che rappresentasse un messaggio. Lo ha dimostrato con la stravaganza dell’abbigliamento scelto per cantare Credimi Ancora. Quando si presentò con un hair look alla Goku di Dragon Ball e camicia e pantalone. All’epoca era un Re Matto appena uscito da X Factor ora canta l’amore. Quest’anno Marco Mengoni ha optato per outfit che inneggiano alla passione pelle degli anni Ottanta e all’impareggiabile eleganza del total black. Anche in questo caso, come per tutti gli artisti che vestono abiti su misura per il Festival di Sanremo 2023, è impossibile quantificare il prezzo dei vestiti di Mengoni con una cifra esatta però sono capi che possono arrivare a superare anche i 10 mila euro.

Marco Mengoni e il rapporto con moda

A spiegare il rapporto che Marco Mengoni ha con la moda è stato il suo stylist Lorenzo Posocco quest’estate a margine del tour dell’artista a Vogue. Ogni abito che il cantante indossa rappresenta un momento particolare dell’esibizione mentre l’importanza in quel momento dello spettacolo viene riproposta attraverso la stravaganza di quel determinato look. Difficile però immaginare che gli outfit esuberanti come canotta e pantaloni dei concerti del cantante di Due Vite possano essere riproposti in un contesto così formale come il Festival di Sanremo. Non sarà stato un problema visto che c’è grande sintonia tra il curatore di immagine Posocco e Marco Mengoni, infatti lo stylist ha rivelato che tra i due c’è stata subito molta sintonia e che è un piacere condividere con un appassionato e esperto di moda come il cantante, idee e creatività. Il cambio di immagine di Mengoni è stato infatti evidente rispetto al passato, ha rinunciato ai vestiti oversize per optare per capi d’abbigliamento più aderenti che possano risaltare il suo fisico.