Colla Zio Sanremo 2023 chi sono età: nomi componenti

Chi sono i Colla Zio gruppo milanese che da Sanremo Giovani è arrivato fino alla competizione dei big: dopo il Festival arriva il primo album

Guardando i Colla Zio a Sanremo 2023 ci si chiede chi sono non conoscendo la loro discografia. Con la modifica al regolamento apportata da Amadeus rispetto allo scorso anno, in questa edizione del Festival vedremo ben 6 artisti provenienti da Sanremo Giovani, sempre più fucina di talenti ricchissima. Tra i sei profili che hanno l’opportunità di esibirsi all’Ariston ci sono i Colla Zio, una delle rivelazioni di Sanremo Giovani, pronti a portare in scena il loro brano Non mi va, canzone dal ritmo energico, ma incentrata su un tema delicato come l’insicurezza e lo smarrimento che porta l’evoluzione dei rapporti personali. I Colla Zio sono cinque ragazzi provenienti da Milano questi i nomi e le età dei componenti: il più grande è Andrea Arminio, in Armo, 26 anni, mentre il più giovano è Tommaso Manzoni, “Petta”, che di anni ne ha solo 21.

Gli ultimi tre membri dei Colla Zio, Giampa, Mala e Berna, al secolo rispettivamente Francesco Lamperti, Andrea Malatesta e Tommaso Bernasconi hanno tutti 23 anni. I Colla Zio nascono come un collettivo molto vivo nella scena underground milanese, particolarmente viva negli ultimi e vero e proprio punto di riferimento per la scena musica italiana. Il nome molto particolare è da rintracciare nella natura stessa del gruppo: “Colla” richiama alla natura di collettivo del gruppo, mentre “Zio” rappresenta l’anima giovane della band, visto che si tratta di una delle espressioni più diffuse del gergo milanese. Queste sono le linee di riferimento dei Colla Zio, una quotidianità in cui possono rispecchiarsi i più giovani, affrontata con una musicalità molto energica, come testimoniato anche dal brano Asfalto, che è valsa ai cinque ragazzi milanesi l’accesso al Festival di Sanremo.

Colla Zio carriera

La carriera dei Colla Zio è molto giovane e si trova già a un importante punto di svolta. Le prime canzoni del collettivo hanno fatto la propria comparsa tra il 2019 e il 2020 e sono poi confluite nell’EP Zafferano. Il gruppo si è dovuto scontrare proprio nel momento di compiere i primi passi nel mondo della musica con tutte le problematiche connesse alla pandemia, che hanno impedito per quasi due anni la realizzazione di concerti live. Così, il tempo è passato velocemente per i Colla Zio, che però non si sono fatti abbattere e si sono fatti trovare pronti alla chiamata del Festival di Sanremo.

Dopo Zafferano, il successo mediatico per la band è arrivata con il singolo Chiara e poi in estate i Colla Zio si sono fatti conoscere aprendo concerti di artisti come Rkomi e gli Psicologi. Il 2023, ora, promette di essere un anno davvero importante per il gruppo milanese, che dopo l’esperienza all’Ariston darà alla luce il primo album vero e proprio della sua discografia, fatica come ben sappiamo maggiore rispetto a un EP. Il futuro sembra davvero roseo per questi cinque ragazzi milanesi, che a Tv Sorrisi e Canzoni hanno raccontato che appena tre anni fa si trovavano in un parchetto di Milano a fare delle rime con Lazza e ora proprio col rapper di Sirio condivideranno il palco più importante di tutta la musica italiana.