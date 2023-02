GF Vip Daniele e Oriana fuorionda: lite furiosa e passo indietro VIDEO

Dopo l’incontro con Martina Nasoni, Daniele ha litigato furiosamente con Oriana, dando spiegazioni sulle parole che ha detto all’ex fidanzata

Uno dei momenti di massima tensione nella puntata di ieri sera 6 febbraio al Gf Vip è stato sicuramente quello del confronto tra Oriana e Daniele, conseguente all’ingresso in casa di Martina Nasoni. Il gieffino ha incontrato la sua ex fidanzata e le ha rivolto parole al miele, le quali, com’era facile da immaginare, non sono andate giù a Oriana, che ha provato parecchio imbarazzo nell’incontrare Martina e non è riuscita a trattenersi dal manifestare la propria rabbia verso Daniele. Dopo questo incontro decisamente dai riscontri inattesi, Oriana e Daniele si sono confrontati. La venezuelana ha spiegato come ci sia rimasta male per le parole dell’ex tronista, dicendo che le ha trovate irrispettose e che da queste ha capito che di lei a Daniele non interessa nulla. Sulla difensiva il vippone, che invece ha ribadito di aver soltanto detto la verità, senza che le parole che ha detto su Martina inficino su quello che sta vivendo con Oriana. Daniele ha spiegato di aver detto che se avesse incontrato ora Martina le cose sarebbero andate diversamente semplicemente perché oggi lui è una persona diversa, ma ciò non vuol dire che ci vorrebbe riprovare e questo pensiero non c’entra niente con quello che lui pensa su Oriana. La venezuelana ha ribadito che ciò che si capiva dalle sue parole era che Daniele ci riproverebbe con Martina, ma lui ha ribattuto che il significato delle sue parole era diverso, anche perché se avesse voluto avrebbe potuto tranquillamente riprovarci con Martina. Dopo la discussione, Oriana si è sfogata con Nicole, attaccando Daniele, definendolo “persona di me***” e mostrando come le spiegazioni dell’ex tronista siano tutt’altro che convincenti per Oriana.

Gf Vip cosa ha detto Daniele a Martina

Tutto è nato tra Daniele e Oriana dall’incontro dell’ex tronista con la sua ex fidanzata Martina Nasoni. Daniele si è mostrato immediatamente molto contento nel rivedere la ragazza e dopo aver sentito le parole di Martina, Daniele ha risposto sottolineando quanto sia legato a lei e andando anche oltre, dicendo che ciò che ha provato con Martina non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello che sta vivendo con Oriana e rivelando che, se si fossero incontrati in un altro momento, sarebbe potuta andare diversamente tra loro e augurandosi che Martina potesse entrare nella casa. Queste parole hanno spiazzato davvero tutti, compreso Signorini, che aveva chiamato Oriana per farle conoscere Martina e si è reso conto di averla messa in una posizione spiacevole, tanto da scusarsi poi con lei in privato. Tra le considerazioni che hanno dato più fastidio a Oriana ci sono sicuramente quella sul fatto che, se si fossero conosciuti oggi, secondo Daniele tra lei e Martina le cose sarebbero andate diversamente, ma anche il confronto che il ragazzo ha fatto tra le due donne, dicendo che ciò che sta vivendo con la sudamericana non si avvicina a ciò che ha vissuto con l’ex fidanzata perché al tempo i problemi della sua relazione con Martina erano da ricondurre a lui, mentre ora è Oriana stessa ad essere fonte di problemi.