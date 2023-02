Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023: cachet

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023: il cachet del conduttore e direttore artistico del Festival

Come ogni anno è tanta la curiosità per conoscere quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023 e quale sia il cachet che il padrone di casa del Teatro Ariston avrà in questa edizione. Amadeus è il direttore artistico di Sanremo 2023 e ricopre questo ruolo per il quarto anno consecutivo, confermato dalla Rai dopo gli ottimi risultati ottenuti. Il presentatore è stato in grado di rendere un successo anche la complessa edizione del 2021, priva di pubblico per le restrizioni Covid, poi vinta dai Maneskin. Da martedì 7 a sabato 11 febbraio occhi puntati su di lui e i tantissimi artisti presenti all’Ariston, tra quelli in gara e gli ospiti, italiani e internazionali. Ci saranno inoltre altri due palchi esterni, uno in piazza e l’altro su una nave da crociera a largo, così da far esibire tanti volti noti, per uno spettacolo totale. La curiosità dei fan del Festival, però, non si limita ai Big in gara, alla classifica, agli ospiti e agli eventuali fuori programma. In molti vogliono sapere quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023 e, per la loro soddisfazione, c’è una risposta certa. Il contratto firmato dal direttore artistico con la Rai prevede un cachet fisso per ogni puntata condotta del Festival: 70mila euro a serata sul palco dell’Ariston. Ciò vuol dire che Sanremo 2023 farà guadagnare ad Amadeus ben 350mila euro. Un compenso basato sui risultati già ottenuti, l’importanza dell’evento e le leggi di mercato ma, per essere precisi, sarebbe un errore considerare tale cifra legata unicamente a 5 giorni di lavoro, considerando come l’organizzazione della kermesse musicale prevede mesi e mesi di impegno totale.

Sanremo 2023 quanto guadagnano i co-conduttori

Differente il discorso per Gianni Morandi, il cui impiego di fatto è limitato alle cinque prime serate e, nonostante questo, è riuscito a ottenere un cachet molto vicino a quello del direttore artistico: 60mila euro a puntata, ovvero 300mila euro totali. Sul palco ci saranno quattro co-conduttrici nei vari appuntamenti, a partire da Chiara Ferragni, scelta per aprire e chiudere l’evento. Pattuito per l’influencer un cachet di 50mila euro a serata, che diventano quindi 100mila euro totali per la moglie di Fedez. Secondo le indiscrezioni circa 25 mila andranno invece alla giornalista Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Egonu e all’attrice Chiara Francini. A prescindere dal cachet, nel mirino degli haters c’è ora la villa di lusso che Chiara Ferragni ha affittato per sé, suo marito Fedez e i suoi figli Leone e Vittoria e tutto il loro staff, che comprende anche Luis Sal di Muschio Selvaggio e la crew del podcast. Impossibile non chiedersi, infine, quanto guadagnano i cantanti di Sanremo 2023. Quest’anno i Big in gara sono 28 e per loro non è previsto un vero e proprio cachet, bensì un indennizzo economico. Nessun premio in denaro per i primi tre in classifica, bensì gloria e il premio consegnato sul palco, per non parlare della visibilità garantita e la conseguente vendita di dischi e i passaggi in radio e gli stream in digitale. L’indennizzo economico per i cantanti è di circa 48mila euro, rimborso spese che potrebbe anche essere rivisto al rialzo in questa edizione.