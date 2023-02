Quanto guadagna Gianni Morandi a Sanremo 2023: cachet

Quanto guadagna Gianni Morandi a Sanremo 2023: le cifre del cachet del cantante che conduce tutte le serate del Festival insieme ad Amadeus

Al fianco di Amadeus nel Festival di Sanremo 2023 ci sarà Gianni Morandi, che dopo il grande terzo posto dello scorso anno alle spalle dei favoritissimi Blanco e Mahmood ed Elisa, con la sua Apri tutte le porte, torna all’Ariston in una veste diversa, ma non di certo inedita per lui. Il cantante di Fatti mandare dalla mamma sarà il co-conduttore per tutte le cinque serate del Festival, al fianco del direttore artistico e conduttore principale Amadeus e alle co-conduttrici che di volta in volta si alterneranno accanto ai due. A tal proposito, molti spettatori si chiedono quanto guadagna Gianni Morandi a Sanremo 2023, una domanda a cui è molto difficile rispondere, perché le cifre garantite dalla Rai per i compensi del Festival non sono pubbliche. Stando, comunque, alle informazioni che circolano in rete, pare che il cachet destinato a Gianni Morandi per il Festival di Sanremo 2023 si aggiri intorno ai 60.000 euro a serata, per un totale, dunque, di 300.000 euro totali. Una cifra sorprendentemente simile a quella percepita da Amadeus, ma come detto non è confermata dato che non è disponibile. Gianni Morandi torna, dunque, alla conduzione del Festival di Sanremo dopo le esperienze nel 2011 e nel 2012. Nel primo caso, il cantante è stato affiancato da Belen Rodriguez, da Elisabetta Canalis e dalla coppia di comici Luca e Paolo. Nella seconda volta da conduttore all’Ariston, Morandi ha condiviso la sua avventura con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova. Ora, per l’artista ci sono nuovi compagni d’avventura in questa nuova esperienza da conduttore al Festival.

Sanremo 2023: quanto guadagnano gli altri conduttori

Come per quanto riguarda Gianni Morandi, anche i cachet degli altri conduttori, così come quelli degli ospiti, non sono ufficiali, ma anche di questi circolano delle stime in rete. Abbiamo detto come la cifra destinata a Morandi, o almeno la presunta cifra qualora confermata, sia molto simile a quella che dovrebbe essere percepita da Amadeus, che ammonta a circa 70.000 euro a serata, per un totale, quindi, di 350.000 euro. Insomma, i cachet di Morandi e Amadeus, se fossero davvero questi, sarebbero molto simili. Decisamente inferiori, invece, i cachet destinati alle co-conduttrici, o almeno alla maggior parte di esse. L’eccezione è naturalmente rappresentata da Chiara Ferragni, presente nella serata d’apertura e in quella di chiusura del Festival e che dovrebbe percepire, secondo quanto trapela, un cachet di 50.000 euro a serata, quindi 100.000 totali, che l’influencer, come ha già annunciato, destinerà in beneficenza a favore della lotta contro la violenza sulle donne. Decisamente più bassi i cachet delle altre tre co-conduttrici, ovvero Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, che dovrebbe guadagnare una cifra intorno ai 20.000 euro per le loro serate a Sanremo. Questi, dunque, dovrebbero essere i cachet dei conduttori di Sanremo 2023, mentre è molto più difficile indovinare quelli degli ospiti, che tra l’altro ancora non sono stati annunciati in via definitiva, visto che Amadeus ha lasciato intendere che ci potrebbero essere ancora delle sorprese a riguardo.