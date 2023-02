Articolo 31 Sanremo 2023 chi sono con J-Ax e Dj Jad

Dopo la reunion gli Articolo 31 tornano protagonisti a Sanremo 2023: chi sono J-Ax e Dj Jad, i fondatori del duo mitico negli anni ’90

Tra i più grandi miti della musica italiana degli anni ’90 ci sono, in un ruolo di assoluto primo piano, gli Articolo 31, gruppo simbolo dell’hip hop nazionale fondato nel 1990 da J-Ax oggi 50 anni e Dj Jad 56 anni. I due hanno ottenuto un successo enorme per tutti gli anni ’90 e fino al 2006, quando dopo ben nove album hanno deciso di prendersi una pausa, salvo tornare insieme nel 2018, per una serie di date evento che hanno segnato il definitivo ritorno degli Articolo 31. Il vero nome di J-Ax è Alessandro Aleotti, nato a Milano il 5 agosto del 1972. La carriera di J-Ax è lunghissima, dagli esordi negli ambienti del freestyle milanese fino all’esperienza con gli Articolo 31, per proseguire con una carriera da solista inframezzata dai progetti con Neffa, con cui ha composto i Due di picche, e con Fedez, con cui ha realizzato l’album Comunisti col rolex. Il nome d’arte J-Ax si deve all’unione delle abbreviazioni di Joker (J), ovvero il cattivo preferito del cantante, e Alex (Ax), chiaramente diminutivo del nome Alessandro. Nella sua carriera J-Ax si è occupato anche di molte altre attività, tra cui quella di giudice a The Voice. Negli ultimi tempi, si è tornato molto a parlare di J-Ax a causa della sua riappacificazione con Fedez, con cui i rapporti si sono fatti tesi dopo la fine della loro esperienza musicale condivisa.

Dopo la terribile esperienza che il marito di Chiara Ferragni ha dovuto vivere col tumore al pancreas, lui e il vecchio amico J-Ax si sono riconciliati e insieme hanno dato vita al LOVE MI, un enorme concerto milanese che ha rappresentato una delle principali esperienze dell’estate 2022. Al fianco di J-Ax, nell’esperienza degli Articolo 31, c’è stato DJ Jad, pseudonimo di Vito Luca Perrini. Nato a Bollate il 27 dicembre del 1966, sei anni prima del collega J-Ax, DJ Jad dopo la separazione degli Articolo 31 si è lanciato nella sua carriera da solista, esplorando alcune delle sonorità che ha sempre amato, dall’hip hop all’R’n’b, fino alla black music. Nonostante non abbia mai partecipato al Festival di Sanremo, DJ Jad ha collaborato con Jarabe de Palo e Fabrizio Moro alla canzone che quest’ultimo ha portato in gara nel 2010: non è una canzone. Nel 2018, come detto, DJ Jad si è riunito a J-Ax ridando vita agli Articolo 31. La carriera del duo, inoltre, è stata raccontata nel film Senza filtro, uscito nel 2001.

Articolo 31 carriera

In carriera l’Hip hop italiano porta, indelebilmente, la firma degli Articolo 31. Il duo formato da J-Ax e DJ Jad si è formato, come detto, nel 1990, a Milano, e in poco tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento nella scena musicale italiana, dando linfa nuova a un genere che fino ad allora nel nostro paese aveva faticato ad affermarsi, ma che sarebbe letteralmente esploso da lì a poco, soprattutto con l’arrivo degli anni 2000 e l’affermazione profonda del rap non solo come genere, ma proprio come movimento culturale anche in Italia. Il nome Articolo 31 è da ricondurre al trentunesimo punto della Broadcasting Authority Act, ovvero una legga che in Irlanda, nel 1976, fu approvata dopo i disordini in Irlanda del nord e che costituiva una seria minaccia verso la libertà di pensiero. Il duo ha pubblicato il suo primo singolo nel 1992 e l’anno dopo è arrivato Strade di città, primo album degli Articolo 31.

Progressivamente, il duo divenne un punto di riferimento nel panorama hip hop, dando la lice anche, nel 1994, alla Spaghetti Funk, una crew dedita all’esplorazione del patrimonio hip hop. Nella seconda metà degli anni ’90 per gli Articolo 3 arriva anche il successo mediatico, grazie a brani come Tranqi Funky e Domani che fecero affermare il nome degli Articolo 31 anche presso il grande pubblico. Con l’arrivo degli anni 2000, gli Articolo 31 diventano un vero e proprio fenomeno nazionale, con gli album Domani smetto e Italiano medio che sono due dei più grandi successi del tempo, grazie a canzoni divenute patrimonio della musica italiana come le rispettive title track ma anche Spirale ovale o Senza dubbio. La parabola degli Articolo 31, come detto, termina nel 2006, almeno fino al 2018, anno della reunion nei concerti eventi. Ora, gli Articolo 31 sono pronti a sbarcare a Sanremo, per scrivere un’altra importante pagina della loro storia musicale.