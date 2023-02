Chi veste Francesca Fagnani a Sanremo 2023: marca e prezzi

Tutti i dettagli sul look che Francesca Fagnani sfoggerà nella seconda serata di Sanremo: chi veste la conduttrice di Belve e marca e prezzi dei suoi abiti

Chi veste Francesca Fagnani a Sanremo 2023 è la domanda del momento. Arriva la seconda serata del Festival ed è il turno di vedere la seconda delle quattro splendide donne che quest’anno avranno il compito di affiancare alla conduzione Amadeus e Gianni Morandi. Dopo l’esordio di Chiara Ferragni nella serata d’apertura, per il secondo appuntamento della kermesse sanremese sarà il turno del volto di Belve Francesca Fagnani. La donna è una delle protagoniste più amate e apprezzate del mondo della televisione ed è pronta a portare tutta la sua eleganza sul palco dell’Ariston. Ovviamente, i look delle serate all’Ariston sono abiti su misura e cambiati in corso d’opera, ma è possibile comunque ricavare alcune informazioni sui vestiti che possiamo vedere nelle serate sanremese. Nella seconda serata di Sanremo 2023 chi veste Francesca Fagnani è Giorgio Armani, scelta di moltissimi altri protagonisti sul palco dell’Ariston come ad esempio Ultimo.

Se i vestiti di Re Giorgio sono firmati da Re Giorgio, dunque, mentre per le scarpe la scelta potrebbe ricadere su Gianvito Rossi o Roger Vivier e per i gioielli il nome scelto dovrebbe essere quello di Pasquale Bruni. Queste dovrebbero essere le firme del look della co conduttrice della seconda serata del Festival sono tutte grandi marche molto ricercate. Il marchio Gianvito Rossi è specializzato in scarpe e accessori di lusso, completamente made in Italy, con prezzi che possono raggiungere anche le quattro cifre. Discorso simile per Roger Vivier, anche questo marchio lussuoso made in Italy. Attenzione perché la giornalista ha scelto una talentuosa esperta di moda. Al fianco di Francesca Fagnani per questa avventura sanremese c’è la stilista Marvi De Angelis, da anni grandissima protagonista del mondo della televisione, artefice dell’immagine di moltissimi vip. Per quanto riguarda il prezzo dei vestiti di Francesca Fagnani a Sanremo 2023 è difficile quantificare le cifre esatte per capi creati su misura da marchi di alta moda come Armani. Si può però ragionare in gradi linee e si possono ipotizzare numeri che si aggirano intorno ai 10mila euro.

Francesca Fagnani chi è

Nata a Roma il 25 novembre del 1976, Francesca Fagnani è sicuramente una delle giornaliste più apprezzate del panorama televisivo. Dopo essersi laureata in Lettere all’Università La Sapienza di Roma, la giornalista ha iniziato a lavorare in Rai, spostandosi a New York, entrando poi nel mondo della televisione dopo il ritorno in Italia. L’esperienza di Francesca Fagnani si articola in una serie di trasmissioni, tra cui Annozero e Il prezzo, fino a che nel 2018 la giornalista non diventa il volto della trasmissione Belve, in onda nei primi anni su Nove e passato poi a Rai 2. In poco tempo, Belve diventa una trasmissione di riferimento nel panorama televisivo e con essa Francesca Fagnani trova la consacrazione presso un pubblico sempre più ampio.

Il format del programma consiste in un’intervista con un ospite dalla personalità forte, una vera e proprio “belva”. Mentre Francesca Fagnani si gode e consolida il suo enorme successo, arrivando anche altre esperienze e la giornalista diventa un’ospite ricorrente di programmi come Quarta Repubblica, La vita in diretta e Non è l’Arena. Ora, per Francesca Fagnani arriva anche la grande esperienza al Festival di Sanremo, dove la conduttrice di Belve sarà al fianco di Amadeus e Gianni Morandi nella seconda serata del Festival. Per ciò che riguarda la sua vita privata, Francesca Fagnani ha una relazione dal 2013 col noto giornalista Enrico Mentana.