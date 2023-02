Chi veste Tananai a Sanremo 2023: marca e prezzi

Chi veste Tananai a Sanremo 2023: un nuovo stile rispetto all’anno scorso e abiti di raffinata eleganza

Bello e giovane è arrivato il momento di scoprire chi veste Tananai a Sanremo 2023. Già alla prima sfilata sul Green Carpet chi non segue la voce di Abissale sui social si è reso conto di un netto cambiamento in fatto di look. Il giovane cantante milanese è tornato sul palco dell’Ariston dopo solo un anno dall’ultima partecipazione. Infatti, nel 2022 Tananai partecipò per la prima volta al Festival esibendosi tra le Nuove Proposte dato che era stato tra i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2021. Il cantante era stato molto apprezzato dal pubblico sia per il suo pezzo “S***o occasionale” che per la sportività ed ironia con cui aveva affrontato qualche stonatura durante le esibizioni.

Quest’anno il cantante ci riprova con brano “Tango” scritto tra gli altri dalla stessa voce di Abissale e da Paolo Antonacci nipote di Gianni Morandi. Quest’anno chi veste Tananai a Sanremo 2023 è lo stylist Nick Cerioni marchigiano molto noto nel mondo della moda che segue anche Paola e Chiara, mentre nel 2021 aveva vestito Achille Lauro e i Maneskin. Per quanto riguarda il marchio scelto pare che il cantante milanese si sia affidato completamente all’iconico Gucci. Per quanto riguarda il prezzo degli abiti indossati da Alberto Cotta Ramusino non è possibile quantificarlo in cifre precise. Sicuramente sono molto costosi facendo parte di un brand di alta moda e potrebbero raggiungere anche i 10mila euro.

Sanremo 2023 Tananai perché cambio look

Tananai ha spiegato in più occasioni il cambio look a Sanremo 2023 rispetto allo scorso anno, un desiderio di essere elegante e impeccabile. Visto il tema del brano che porterà sul palco ha optato per degli abiti più eleganti senza però perdere quell’estro che caratterizza il cantante rivelazione dell’estate con Fedez ne La dolce vita. Lo scorso anno Tananai aveva presentato sia dei look più sembrato sia degli outfit più estrosi sfoggiando una giacca scintillante e dei pantaloni a zampa d’elefante molto in stile anni ’70 oppure una giacca nera a fantasie grigie e cintura di pelle. L’outfit che ha portato a Sanremo 2023 è invece studiato sul brano che ha scelto di cantare.

A giudicare dal testo di “Tango”, quest’anno l’affascinante ventisettenne di Milano è pronto a mostrarci uno stile più romantico di sé con una ballata ricca di immagini suggestive e struggenti come “Non c’è un amore senza una ragazza che pianga” e “Amore tra le palazzine a fuoco”. Tananai canta un amore difficile che sembra non voler funzionare per il verso giusto dove “Dio ci pesta come un tango”. Ma ora concentriamoci sul look che sfoggerà durante questo Sanremo. Innanzitutto sul Green Carpet, Tananai che, non ha nascosto di soffrire il freddo, ha optato per un elegante look firmato Gucci composto da camicia bianca, pantaloni e scarpe sul nero e un lungo cappotto di ciniglia. Per gli eventi di giorno la voce di Baby Goddamm ha invece puntato su un outfit fresco e spesso sulle note del bianco dai cappotti over si è fino alle camicie di cotone.