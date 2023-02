Francesca Fagnani chi è: laurea e il segreto del successo di Belve

Francesca Fagnani, 46 anni, è la co-conduttrice di questa seconda serata di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

La sua presenza è stata annunciata lo scorso 5 dicembre alla trasmissione Viva Rai 2! proprio da Amadeus: Francesca Fagnani presenta, assieme al celebre conduttore e direttore artistico, la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, nella serata di mercoledì 8 febbraio. C’è dunque anche lei nella serata odierna del Festival, la seconda dopo il grande successo del debutto di ieri sera su Rai 1 che ha visto co-conduttrice Chiara Ferragni e che ha raggiunto oltre 10 milioni di telespettatori. Un debutto caratterizzato soprattutto da quanto è accaduto sul palco durante l’esibizione di Blanco che a causa di un problema audio per la rabbia ha deciso di distruggere tutta la scenografia provocando la reazione irritata del pubblico presente al Teatro Ariston. Francesca Fagnani porta sul palco del Teatro Ariston un monologo sulla scuola. una scelta ben precisa perché come dichiarato anche in conferenza stampa è tema a lei molto caro. La compagna di Enrico Mentana si sente privilegiata ad avere la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2023 ma soprattutto perché ha potuto studiare e avere la libertà di poter scegliere il lavoro che ama. La Fagnani ha spiegato che il monologo sarà rivolto a tutti i ragazzi che hanno commesso un errore e che stanno ancora scontando ciò che hanno fatto. Anche davanti ai giornalisti si è mostrata molto emozionata e orgogliosa di poter far parte del Festival condotto da Amadeus.

Francesca Fagnani carriera e titolo di studio

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 ovembre 1976, per cui oggi ha 46 anni ed è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Laureatasi in Lettere all’Università La Sapienza di Roma, ha poi ottenuto un dottorato in Filologia dantesca (cioè, nello studio filologico delle opere di Dante Alighieri), e nel 2001 è entrata in Rai. Uno dei suoi primi programmi è stato Il prezzo, in cui aveva il compito di intervistare giovani denutenuti nelle carceri minorili per reati legati al crimine organizzato. Si è quindi specializzata in programmi giornalistici legati all’attualità politica e alla cronaca nera, collaborando prima a trasmissioni di Gianni Minoli e Michele Santoro (come ad esempio Annozero), per poi iniziare a condurre programmi in prima persona. È nota soprattutto per aver ideato e condotto Belve, in cui Francesco Fagnani intervista personalità molto “forti” del mondo, dello spettacolo della politica o della cronaca nazionali. La trasmissione ha debuttato nel 2018 su Nove, e dal 2021 è passata su Rai 2. Il successo di Belve è dovuto alla schiettezza di Francesca Fagnani e la voglia di fare domande scomode piuttosto che non farle. La giornalista ha inoltre preso parte, come ospite ricorrente, a programmi come Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4) tra il 2018 e il 2019, Non è l’Arena di Massimo Giletti (La7) dal 2019, e La vita in diretta con Alberto Matano (Rai 1) dal 2020, in cui si occupa principalmente della malavita romana. Oltre a questo, il 30 novembre 2021 è stata co-conduttrice accanto a Nicola Savino di una puntata de Le Iene, su Italia 1. Francesca Fagnani è anche nota per il suo lungo legame sentimentale con Enrico Mentana, giornalista e direttore del Tg di La7: la coppia sta insieme dal 2013. Potete seguire Francesca Fagnani su Instagram qui: il suo profilo conta attualmente 115.000 follower.