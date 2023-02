Kekko dei Modà malattia: il racconto della depressione

Kekko dei Modà sembra aver dovuto fare i conti con una malattia. Ma che cosa è successo al frontman della band? Tutti i dettagli

Il lungo silenzio e l’assenza dalle scene dei Modà, che sono stati lontani dalle luci della ribalta e dei riflettori per un po’ di tempo, ha senza alcun dubbio fatto parlare e chiacchierare non poco. In tanti si sono domandati che cosa sia successo e quali motivazioni ci siano stati dietro questa scelta forse, visto il successo, anche un po’ inatteso. Infatti il gruppo è quasi sparito dalle scene dopo aver riempito con una doppia data lo stadio San Siro e aver riempito i più importanti palasport italiani. Per i 20 anni dei Modà, i componenti sono tornati nuovamente a calcare il palco del Teatro Ariston ma resta nei fan la domanda su cosa abbia fatto rallentare le attività musicali del gruppo guidato da Kekko Silvestre. Molto pare essere dipeso dalla malattia di Kekko dei Modà, che pare aver vissuto un periodo tutt’altro che facile e semplice. A raccontare quanto gli è successo e quanto gli è accaduto è stato lo stesso diretto interessato, che non ha dunque voluto nascondere le sue debolezze, le sue paure e i suoi problemi. Non resta dunque che entrare nello specifico e nel dettaglio di questa questione così delicata, perché i fan del cantante vogliono sapere che cosa gli è successo. E non potrebbe ovviamente essere altrimenti.

Kekko dei Modà le sue parole

Un momento davvero brutto quello che ha attraversato Francesco Silvestre, che ha in primis fatto i conti con la malattia della mamma e della sorella. La madre. come ha raccontato un po’ di tempo fa lo stesso artista ai microfoni del noto settimanale DiPiù, ha dovuto seguire un lungo percorso di chemioterapia. La donna fortunatamente è riuscita a guarire, mettendosi il peggio alle spalle. In quel periodo però il leader dei Modà ha vissuto un vero e proprio blocco dello scrittore e del compositore, non riuscendo più a comporre pezzi e a concentrarsi sul suo lavoro dal punto di vista meramente e prettamente musicale. Il malessere del cantante e poi però definitivamente esploso a causa del Covid e del tempo passato rinchiusi in casa. Lo stesso Kekko infatti, durante un concerto, ha ammesso di aver sofferto di una grave forma di depressione. Il 44enne ha raccontato, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, che una mattina, dopo essersi svegliato, non riusciva a piegare e a muovere le gambe.

La paura è stata grandissima, visto che il pensiero è andato a una possibile malattia degenerativa. La diagnosi però,, arrivata da un neurologo, è stata chiara e concisa: depressione. Il buon Kekko in realtà soffriva da anni di attacchi di panico, ma la tensione e lo stress si sono sempre più accumulati e sono arrivati addirittura a colpire e a bloccare il suo fisico. Insomma, un vero e proprio incubo, che l’ha portato ad allontanarsi dalle scene. L’uomo è comunque riuscito a mettersi il peggio alle spalle. Fondamentale per lui è stato il sostegno della mamma e della sua compagna Laura. Il più i buon Francesco ha avuto anche una figlia di nome Gioia. Insomma, la vita ora sembra tornare a sorridergli. Sanremo 2023, in cui con il brano Lasciami racconta proprio la sua depressione, cerca il riscatto e la rinascita. Non resta che attendere cosà succederà e come andrà all’Ariston, dove i Modà tornano dove ben dieci anni. E sarà un ritorno che non passerà certo inosservato.