Levante Sanremo 2023 chi è: il ritorno da mamma

Chi è Levante a Sanremo 2023 con Vivo: chi è il compagno e padre di sua figlia Alma Futura e cosa porterà sul palco dell’Ariston

Levante, 35 anni, è il nome d’arte di Claudia Lagona, una delle rappresentanti del pop indie degli ultimi anni in Italia, nata a Caltagirone il 23 maggio 1987. La sua giovinezza è stata segnata dalla morte del padre e nel 2001, insieme con sua madre e i suoi fratelli, cambia vita e si trasferisce a Torino. Sono anni ricchi di stravolgimenti, a partire dal contratto firmato con A&A Recordings Publishing e l’Atollo Records, registrando il singolo Troppodiva, nota come Levante e le Effemeridi. Dice addio a Torino e si trasferisce a Leeds, incidendo poi il singolo Alfonso. È questo l’anno della svolta per la sua carriera e, due anni dopo, anche la vita privata di Levante cambia notevolmente. Sposa Simone Cogo, noto DJ e polistrumentista dei The Bloody Beetroots. Tiene però molto alla sua privacy e per questo di tale relazione non si è mai saputo molto, fino a quando in un’intervista del 2017 non ha rivelato, a sorpresa, d’essersi separata. In seguito è stata fidanzata con il cantante Diodato ma anche questa storia si è conclusa dopo non molto, con i due che si sono detti addio nel 2019. Una relazione della quale si è parlato molto durante la partecipazione del cantautore a Sanremo, che ha poi vinto. Oggi il nuovo fidanzato di Levante è Pietro Palumbo, avvocato siciliano di 36 anni. La cantante ha spiegato di voler proteggere questa relazione, considerando anche come lui non faccia parte del mondo dello spettacolo. A settembre 2021 ha annunciato d’essere incinta e il 13 febbraio 2022 è venuta al mondo sua figlia Alma Futura.

Levante carriera

Come detto, il 2013 è stato un anno molto importante per la carriera di Levante, uscita con il singolo Alfonso, diventato poi un suo tormentone. In questa fase ha aperto i concerti di Max Gazzé durante il suo tour Sotto casa, per poi lanciare il suo primo album nel 2014, dal titolo Manuale distruzione, subito ben accolto da critica e pubblico. Levante candidata inoltre agli MTV Europe Music Award di Glasgow come Best Italian Act. Nel 2015 pubblica il secondo disco, Abbi cura di te, suonando anche negli Stati Uniti, prendendo parte ad alcuni festival. Il suo nuovo lavoro è candidato al Premio Tenco e nei mesi successivi vede la propria carriera decollare ufficialmente, collaborando anche con J-Ax e Fedez, il che le apre le porte di X Factor 2018, in qualità di giudice ovviamente, pubblicando anche Nel caos di stanze stupefacenti, terzo album. Tanti i singoli celebri, divenuti tormentoni, come Pezzo di me con Max Gazzé, elementi chiave e ricorrente della sua carriera. Oltre a essere una cantante, Levante è anche scrittrice, come dimostra la pubblicazione del suo primo romanzo nel 2017, Se non ti vedo non esisti. L’anno dopo, poi, ha lanciato in libreria Questa è l’ultima volta che ti dimentico. Nel 2019 ha pubblicato Magmameoria, per poi prendersi una pausa nel corso del 2021, anche per la sua gravidanza, mettendosi in gioco a Sanremo 2023 tra i 28 Big con il brano Vivo, che anticipa il quinto album Opera futura.