Madame Sanremo 2023 chi è: a rischio esclusione per il Covid

Chi è Madame, di ritorno al Festival di Sanremo dopo la grande esperienza nel 2021: ha rischiato l’esclusione dalla gara a causa del Covid

Dopo la straordinaria esperienza del 2021, Madame è pronta a tornare all’Ariston, anche se intorno a lei negli ultimi tempi si è alzato un vero e proprio polverone. La partecipazione di Madame al Festival di Sanremo 2023 è stata messa in dubbio a causa dello scandalo dei certificati di vaccinazione del Covid-19 falsi, in mezzo a cui è finita la stessa Madame, ma a spegnere ogni polemica è intervenuto lo stesso Amadeus, che ha sottolineato come, in assenza di giudizio legale, non c’è motivo per procedere alla squalifica. La stessa artista, poi, è intervenuta sulla situazione, raccontando su Instagram come la sua scelta di non vaccinarsi fosse da ricondurre a delle paure dei genitori, ma anche come lei stessa abbia deciso d’informarsi e di decidere da sé dopo tutto il caos esploso. Madame, dunque, a Sanremo c’è ed è pronta a bissare l’esperienza del 2021, ma nonostante per lei non sarà un esordio all’Ariston, sarà comunque la prima volta col pubblico, visto che nel 2021 a causa del pubblico non c’era. Francesca, in arte Madame, è nata a Vicenza il 16 gennaio 2022 ed è una delle stelle più luminose del panorama musicale del momento. Astro nascente del rap, la fama arriva presto per Madame, che ad appena 16 anni è ai vertici delle classifiche con Sciccherie. Ben presto, la poetica di Madame si evolve, travalicando i confini del rap e mescolandosi con altre sonorità, dal blues fino alle influenze del cantautorato. Nelle sue canzoni Madame afferma con forza la sua identità, raccontando molto di sé stessa, dei suoi sentimenti e delle sue esperienze. Ad appena 21 anni Madame è già una presenza importante nel panorama artistico, con un bagaglio discografico importante.

Madame carriera

Il 2018 è l’anno della svolta per Madame, che ad appena 16 anni firma con la Sugar Music e realizza due singoli estremamente fortunati come Anna e soprattutto Sciccherie, un vero e proprio fenomeno mediatico, alla cui diffusione ha contribuito anche niente meno che Cristiano Ronaldo, che condividendo la canzone sul suo profilo Instagram ha aumentato tantissimo la notorietà della cantante vicentina. Tra il 2019 e il 2020 Madame firma moltissime collaborazioni, come quelle con Marracash, Rkomi ed Elodie, e realizza diversi singoli, fino a che non arriva l’altro anno della svolta: il 2021. Madame è tra i big in gara al Festival di Sanremo nel 2021 e al suo esordio ottiene un preziosissimo ottavo posto col brano Voce, capace anche di accaparrarsi ben due premi: quello per il miglior testo e il Premio Lunezia. Dopo Sanremo e Voce, il 19 marzo è uscito il primo album della cantante, Madame, un successo enorme che ha consacrato l’artista e le ha garantito un altro premio: la Targa Tenco per la migliore opera prima. Nei due anni quasi che intercorrono tra la pubblicazione di Madame e il ritorno della cantante all’Ariston, le esperienza dell’artista di Clito sono enormi: finalmente Madame porta in giro i suoi successi con un fortunato tour, realizza altre collaborazioni e firma la colonna sonora della serie tv di Prime Video Bang Bang Baby col brano L’Eccezione. La coda del 2022 per Madame è stata rappresentata dalle polemiche per il certificato di vaccinazione, ma il 2023 promette di essere grandioso, tra il ritorno a Sanremo e il nuovo album che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.