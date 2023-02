Rosa Chemical Sanremo 2023 chi è uomo donna del gender fluid

Rosa Chemical, 25 anni, è un rapper italiano, uno dei concorrenti di Sanremo 2023. Scopriamo qualcosa di più sull’artista, in concorso alla 73a edizione del Festival.

Tra i cantanti in gara a Sanremo 2023 c’è anche Rosa Chemical che si esibirà sul palco del Teatro Ariston. Nato a Rivoli, vicino Torino, il 30 gennaio 1998 sotto il segno dell’Acquario, il rapper italiano si chiama in realtà Manuel Franco Rocati. Il suo nome d’arte è dato dall’insieme del nome della madre, Rosa, e un tributo alla band di alternative rock statunitense My Chemical Romance. Il suo nome è divenuto abbastanza noto nei giorni precedenti l’inizio del Festival, anche se non per ragioni strettamente musicali. Rosa Chemical è stato infatti accusato in parlamento da una deputata di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante, che si è detta preoccupata dalla sua presenza alla kermesse sanremese. Il rapper piemontese, per tutta risposta, ha detto: “A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio“. Anche Amadeus ha parlato di Rosa Chemical spiegando che le polemiche fanno parte da sempre del Festival e che potrebbe accadere che la canzone del rapper venga apprezzata dai figli della deputata Morgante e che potrebbe dopo tutto ballare anche lei sulle note di Made in Italy. Per quanto riguarda la vita privata di Rosa Chemical, il cantante non ha mai negato di essere gender fluid anche se in un’intervista a Rolling Stones ha detto che manterrà sempre l’ambiguità sul suo orientamento perché non ha voglia di dire se gay o no. In passato è stato legato alla tiktoker Barbara Boscali con cui si è lasciato nel 2021 con non pochi strascichi social sulla loro rottura. Ha anche dichiarato di avere una ragazza ma di andare anche con quattro persone qualche tempo fa quindi non è noto se sia singolo o fidanzato.

Rosa Chemical carriera

La carriera musicale di Rosa Chemical è iniziata nel 2015, con l’uscita dell’EP Caos Calmo, realizzato assieme a Nover e sotto il nome di Ekios. Ma è dal 2018 che si è iniziato a parlare di lui come Rosa Chemical, dopo la pubblicazione del singolo Kournikova; un anno dopo è iniziata la collaborazione con Greg Willen, che ha portato all’uscita del secondo EP Okay Okay!!. Nello stesso anno, il rapper ha preso parte all’album di debutto del gruppo trap italiano FSK Satellite, collaborando al brano 4L. Successivamente è uscito il singolo Tik Tok, prodotto assieme a Radical, che ha ottenuto un buon successo su Spotify. Nel 2020 ha realizzato il suo primo albu di studio, Forever, con cui ha vinto un disco d’oro. Il disco è stato successivamente rieditato come Forever and Ever, con l’aggiunta di alcuni nuovi singoli, tra cui Britney, in featuring con Radical e MamboLosco, e Polka 2 con Gué Pequeno ed Ernia. Il nome di Rosa Chemical è così diventato abbastanza conosciuto nell’ambiente hip-hop e trap italiano, e ciò lo ha portato per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, anche se non come concorrente: a Sanremo 2022 ha duettato con Tananai nella serata delle Cover, cantando A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. Rosa Chemical può essere seguito dai fan anche sui social network: vanta oltre 3.800 follower su Facebook, più di 64.500 su Twitter, e ben 163.000 su Instagram. Per ascoltare le sue canzoni, è possibile seguirlo anche su YouTube: il suo canale officiale attualmente ha 81.700 iscritti