Sanremo 2023 Blanco sfascia palco cosa è successo dopo VIDEO

Blanco a Sanremo 2023 ha lasciato il segno e non in positivo: l’artista ha distrutto la scenografia presente creando il caos al Teatro Ariston

A mezzanotte della prima serata di Sanremo 2023 accade l’incredibile. Blanco sale sul palco per cantare L’isola delle rose, il suo nuovo singolo, ma dopo poco inizia a sfasciare con calci la scenografia previste per la sua esibizione. Attorno all’artista e ai musicisti erano presenti numerose rose a simboleggiare l’isola citata dalla canzone, ma improvvisamente Blanco ha iniziato a non cantare più lasciando la musica e a lamentarsi per problemi di audio. Nulla che però facesse presagire quanto poi successo durante tutta la durata del brano che non è stato interrotto dalla regia e che ha spinto il giovane cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Mahmood con la canzone Brividi, a ribellarsi in maniera così plateale da spingere il pubblico a fischiarlo al termine dell’esibizione. Eppure la serata di Blanco a Sanremo 2023 era iniziata con una splendida performance della canzone con la quale ha vinto lo scorso anno insieme a Mahmood, un grande ritorno sul palco del Teatro Ariston che aveva entusiasmato e emozionato tutto il pubblico come era possibile vedere dai social. Prima della loro esibizione, Amadeus ha snocciolato tutti i record della canzone Brividi, numeri che hanno impressionato gli stessi Mahmood e Blanco che dopo aver cantato hanno raccontato al conduttore tutto il loro stupore per quanto raggiunto grazie alla canzone.

Sanremo 2023 Blanco “impazzisce” e il pubblico fischia

Dura poco l’esibizione di Blanco quando è il turno di presentarsi sul palco dell’Ariston con L’isola delle rose, il suo nuovo singolo. A mezzanotte l’artista ritorna per cantare il suo brano ma a metà strofa inizia a lamentarsi per un problema agli ear monitor che non gli permettevano di sentire la musica. Lamentele plateali che costringono Blanco a fermarsi e a chiedere prima a gesti di ricevere la musica e poi a dirlo mentre la musica della canzone continuava a suonare. Improvvisamente nervoso per quanto stesse succedendo, la voce di Blu Celeste e Notti in Bianco inizia a distruggere tutta la scenografia che lo circondava prendendo a calci le rose e iniziando a prendere di peso le basi che sostenevano gli stessi fiori per scaraventarli per tutto il palco. L’esibizione prosegue senza nessuno che fermi la musica e interrompa lo spettacolo, Blanco prosegue con il suo “show” di protesta arrivando anche a cadere quando sferra l’ennesimo calcio rabbioso alle rose. Tra un calcio e l’altro, l’abbraccio a Michelangelo suo produttore e agli altri musicisti presenti sul palco che hanno cercato invano di portare a casa l’esibizione. Poi si è messo il microfono in tasca, si è avvicinato a Michelangelo e gli avrà detto “ora spacco tutto”. Al termine della canzone, Amadeus è accorso per capire cosa fosse successo e Blanco ha spiegato il motivo del perché aveva deciso di sfasciare il palco. Non avendo la possibilità di ascoltare la musica, ha deciso di divertirsi in questo modo perché per lui la musica è divertimento e impossibilitato a fare altro ha deciso di comportarsi in questo modo.

Parole che non sono piaciute al pubblico del Teatro Ariston che ha subissato di fischi il cantante, tutt’altra accoglienza rispetto a quella avuta lo scorso anno e poche ore prima durante l’esibizione di Brividi. Amadeus ha provato a parlare all’artista e a calmare il pubblico spiegando che se avesse voluto, poteva tranquillamente ritornare sul palco e cantare L’isola delle rose. Un’iniziativa che però non è stata apprezzata dalle persone in sala che hanno continuato a protestare e fischiare qualsiasi cosa dicesse Blanco che ripetutamente diceva che non sentiva la musica negli ear monitor. Andato via dal palco, Gianni Morandi è intervenuto con un siparietto comico che lo ha visto impegnato a spazzare per terra insieme a tutto lo staff di Sanremo 2023 che prontamente ha rimesso in ordine il palco. Amadeus ha poi spiegato che lo stesso Morandi ha provato a calmare Blanco perché ancora nervoso per quanto accaduto. Successivamente si è tornato a parlare di Blanco con Gianni Morandi che ha con ironia detto ad Amadeus che se il ragazzo si fosse fermato con gentilezza e educazione chiedendo di ricevere l’audio negli ear monitor, tutto questo non sarebbe successo. Atteggiamento condiviso dal conduttore che ha annunciato non sarebbe salito nuovamente sul palco perché non c’erano le condizioni per ripetere l’esibizione. Una frase che è stata accolta da un boato da parte del pubblico presente al Teatro Ariston. A Viva Rai2 Viva Sanremo Amadeus ha spiegato che Blanco doveva fare delle cose con i fiori, doveva rotolarsi ma non quello che poi ha fatto: “Quando ha iniziato a spaccare tutto, noi non sentivamo l’audio e quindi non capivamo cosa stesse accadendo. Solo dopo mi hanno buttato dentro e mi hanno detto vedi cosa puoi fare”.