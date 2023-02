Sanremo 2023 Chiara Ferragni monologo: la reazione di Selvaggia Lucarelli

Sanremo 2023 il monologo di Chiara Ferragni ha colpito nel segno: la reazione di Selvaggia Lucarelli sui social non si è fatta attendere

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è ormai già agli archivi. Se dal punto di vista musicale, hanno rubato la scena Marco Mengoni ed Elodie, rispettivamente, primo e seconda nella classifica della sala stampa pubblicata a fine serata, non sono mancati certo momenti polemici vedi Blanco. Tra i momenti da annoverare c’è stato anche il monologo di Chiara Ferragni. La bellissima influencer è stata la co-conduttrice della prima serata – la rivedremo anche sabato all’epilogo del Festival – e, pur emozionata, è apparsa sicura di sé sul palco dell’Ariston. Bravissima a presentare gli ospiti, si è regalata anche 10′ di protagonismo assoluto, con il suo monologo che a molti ha fatto storcere anche il naso. Sin dall’outfit scelto ha creato scalpore; si è infatti presentata sul palco con un vestito nude look firmato Dior, un abito manifesto della libertà di espressione sulla quale era disegnato il suo corpo nudo. Un monologo, quello dell’influencer, incentrato su una lettera alla Chiara bambina. “Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera”, l’incipit, “vorrei farti vedere quella che è la mia vita ora” ha proseguito emozionata, senza però che le lacrime rigassero il suo viso. “In tutte le fasi della mia vita, dalla mia stanzetta, fino a sfilare sui red carpet, c’era nella mia testa un pensiero di non sentirmi abbastanza. Voglio dirti che sei abbastanza – ha poi aggiunto – e lo sei sempre stata. Lo eri in tutte le occasioni in cui non ti sei sentita abbastanza intelligente o bella”, per una sorta di automotivazione postuma.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni