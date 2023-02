Sanremo 2023 un tronista di Uomini e Donne con Salmo: lo riconosci?

Durante l’esibizione di ieri sera al Festival di Sanremo 2023 di Salmo c’era un ex tronista di Uomini e Donne al fianco del rapper sardo: lo riconosci?

Ieri sera martedì 7 febbraio ha ufficialmente preso il via il Festival di Sanremo 2023 e nel corso della prima serata sanremese ci sono stati molti ospiti. Tra questi, spazio a Salmo, uno degli ospiti più sorprendenti di questa edizione del Festival, considerando qualche dissing del passato contro la kermesse. Il rapper sardo ha inaugurato una delle location di supporto di questa edizione del Festival di Sanremo, ovvero la nave da cui ogni sera si esibiranno artisti per arricchire le serate del Festival. Ieri sera, dunque, Salmo ha portato in scena due grandi hit della sua discografia: Russell Crowe e 90 Min, regalando un grande spettacolo agli spettatori sulla nave e al pubblico da casa. Gli osservatori più attenti, però, potrebbero aver notato una figura familiare accanto al rapper nella sua esibizione: mentre Salmo si avvicinava al palco, le telecamere, infatti, hanno inquadrato un personaggio televisivo decisamente noto, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri. Il ragazzo ha assistito da una posizione privilegiata all’esibizione di Salmo sulla nave, dalle due canzoni portate in scena fino al sorprendente tuffo in acqua con cui il rapper ha chiuso la sua performance.

Matteo Ranieri chi è

Ha giocato in casa Matteo Ranieri, che è originario proprio della Liguria, precisamente di Recco, il famoso paese della tipica focaccia situato in provincia di Genova. La notorietà per Matteo Ranieri arriva grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove sbarca prima come corteggiatore di Sophie Codegoni e poi vi torna nella seconda parte della stagione 2021/2022 come tronista. Prima di sbarcare in televisione, Matteo Ranieri ha lavorato nell’azienda di famiglia, la quale si occupa di serramenti, ma ha coltivato soprattutto la passioni per lo sport, in particolare per le arti marziali. Matteo Ranieri si è specializzato nella disciplina del Grappling, un particolare tipo di lotta, di cui l’ex tronista è diventato un esperto. Poi, come detto, è arrivato Uomini e Donne, prima come corteggiatore, con Matteo Ranieri che si presenta per Sophie Codegoni e riesce a conquistare il cuore dell’ex tronista, la quale decide proprio di sceglierlo per uscire dal programma. Poco dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme, però, Sophie e Matteo si sono lasciati, non trovandosi lontano dalle telecamere come si erano trovati prima. Dopo la fine della storia con Sophie Codegoni, quindi, Matteo Ranieri ha fatto ritorno a Uomini e Donne, sedendo stavolta sul trono. Così nel sue percorso il tronista ligure si concentra inizialmente sulle corteggiatrici Federica Aversano e Martina Viali, a cui si aggiunge poi anche Denise, che di fatto prende il posto di Martina, la quale esce dal programma. Solo in un secondo momento, comunque, arriva quella che sarà la corteggiatrice capace di conquistare il cuore di Matteo: Valeria Cardone. All’ultimo, Matteo Ranieri porta avanti Federica, con cui ha avuto un percorso lungo e articolato, e Valeria, la quale alla fine è la donna su cui ricade la scelta del tronista. Dopo la fine di Uomini e Donne però anche tra loro le cose non sono andate.