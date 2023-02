Sanremo 2023 classifica prima serata: fischi sonori per Anna Oxa

La classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2023: delusione per Anna Oxa e Ultimo e applausi per chi è in testa

La classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2023 decisa dalla sala stampa ha sconvolto il pubblico che ha reagito con sonori fischi. La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata molto ricca, a dir poco, aperta dal lunghissimo applauso per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La più alta carica dello Stato non ha mai presenziato alla kermesse musicale dell’Ariston, il che ha reso questo momento unico. A seguire, così da celebrare Sanremo e l’anniversario della Costituzione, Roberto Benigni, solito mattatore, per poi lasciar scendere dalla famosa scalinata Chiara Ferragni, che ha subito lanciato un messaggio: “Pensati libera”. Questa la scritta posta sul retro del suo abito. Ha dato il via alla gara Anna Oxa, seguita da Gianmaria e Mr. Rain, che ha portato sul palco un piccolo cori di voci bianche. Il più apprezzato dei primi in sfida è stato però di certo Marco Mengoni, seguito a ruota da Ultimo. Gli applausi maggiori li hanno però ricevuti in questa fase Mahmood e Blanco che, da vincitori in carica, hanno cantato Brividi.

Un lungo momento è stato riservato ai Pooh, per una reunion che ha fatto cantare e ballare il pubblico in teatro, scatenati. Al loro fianco, a cantare Uomini soli, anche Stefano D’Orazio, il compianto batterista mai dimenticato. Di momenti emozionanti ce ne sono stati però tanti, dall’esibizione di Elodie, dal look aggressivo e sensuale, al monologo di Chiara Ferragni, che si è presentata sul palco con un abito con su dipinto il suo corpo nudo, facendo prendere un colpo un po’ a tutti. In collegamento dal palco sulla nave di Costa Crociere si è poi esibito Salmo con un breve medley, con tanto di salto in piscina nel finale. I titoli di giornale, però, sono tutti per Blanco, senza alcun dubbio. Poco dopo aver iniziato a cantare L’isola delle rose, l’ex vincitore di Sanremo ha smesso di sentire la base in cuffia, il che lo ha costretto a interrompere l’esibizione. La musica però proseguiva e per un po’ c’è stato spazio anche al disco registrato, ovvero esibizione in playback, mentre Blanco sfasciava tutto, spaccando la scenografia che lo vedeva circondato di rose rosse. Fischi del pubblico, Amadeus nel panico, ed esibizione cancellata, con il web spaccato in due, tra chi grida alla necessaria scossa per questa prima puntata e chi accusa il giovane talento di mancanza di rispetto. Al di là dello schieramento scelto, però, sembra chiaro che la storia tra Blanco e Sanremo si sia interrotta ufficialmente.

Sanremo 2023 classifica prima serata

Al termine della prima serata di Sanremo 2023, Amadeus ha svelato la classifica provvisoria dei primi 14 brani in gara, su giudizio della sala stampa, in attesa degli altri 14 Big in gara. All’ultimo posto si è piazzata Anna Oxa con Sali, al tredicesimo posto Olly con Polvere, al dodicesimo posto Gianmaria con Mostro, all’undicesimo Ariete con Mare di guai e al decimo posto Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato. Nono posto per Mr. Rain con Supereroi, ottavo posto per I Cugini di Campagna con Lettera 22, settima posizione per Colla Zio con Non mi va e sesta posizione per Mara Sattei con Duemilaminuti. Discorso a parte per la top 5 della sala stampa, che ha premiato Leo Gassmann al quinto posto con Terzo cuore, quarto posto per Ultimo con Alba, terzo posto per Coma Cose con L’Addio, secondo posto per Elodie con Due e prima posizione per Marco Mengoni con Due vite.