Shari Sanremo 2023 chi è età: Instagram e Tiktok

Shari è a Sanremo 2023 grazie al Contest Giovani: chi è la cantante da bambina a Tu si que vales a Salmo

La insegue da tempo e ora Shari è pronta a cogliere la sua grandissima opportunità. Quello della musica è un sogno vivido sin da bambina per Shari Noioso, 20 anni e nata a Monfalcone (Gorizia) il 14 ottobre del 2002. Cresciuta a Udine, Shari sin da piccola ha iniziato ad appassionarsi alla musica, studiando canto e pianoforte alla The Groove Factory e coltivando il sogno di diventare un giorno una cantante affermata. In effetti, la notorietà arriva presto per la giovane, che nel 2015, ad appena 12 anni, conquista tutta l’Italia presentandosi a Tu si que vales ed esibendosi al pianoforte in The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Un’esibizione rimasta nella storia del programma, che rappresenta il primo grande punto d’incontro tra Shari elo show business musicale.

Da quel momento, la cantante friulana ne ha fatta di strada, dalle cover di canzoni molto celebri all’apertura dei concerti del Volo, fino alla chiamata di Sanremo Giovani e alla possibilità, finalmente, di portare la sua musica su quello che è il palco principe della musica italiana. Non dimentica le origini Shari, però, che ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni che non appena ha saputo che avrebbe partecipato al Festival di Sanremo ha subito chiamato la sua maestra di canto di quando era bambina. All’Ariston, nella serata delle cover, Shari sarà accompagnata da Salmo, altra figura cruciale per il suo successo, visto che le ha conferito una grandissima notorietà grazie al featuring L’angelo caduto contenuto nell’ultimo album del rapper sardo: Flop. Si è parlato di un flirt di Shari con Salmo ma non è noto se la cantante sia fidanzata.

Shari carriera

Shari ha appena 20 anni e la sua carriera, ovviamente, è agli inizi, ma l’esperienza con la musica è già di lungo corso per la bambina prodigio di Tu si que vales. Come detto, dopo quell’esperienza Shari ha potuto firmare con la Warner Music, realizzando diverse cover tra cui quella di The Sound of Silence e un suo singolo vero e proprio: Don’t You Run. Nel 2016 la concorrente del Festival di Sanremo 2023 ha aperto i concerti del tour del Volo, dopo di che nel 2019 ha prima firmato con Benji & Fede il singolo Sale, certificato disco d’oro, poi ha provato la strada di Sanremo Giovani, fermandosi però in semifinale. Nel 2021, dunque, è arrivato il successo con Salmo, sia con L’angelo caduto che col singolo Follia, che ha rinsaldato la collaborazione tra i due e il 2022 diventa l’anno cruciale per l’ascesa di Shari.

A luglio esce Fake Music, EP che rappresenta il primo progetto discografico della cantante friulana, poi c’è la partecipazione a Sanremo Giovani con Sotto voce e stavolta la kermesse è un successo per l’artista, che ottiene il pass per la finale e rientra nella sestina di giovani in gara tra i big all’Ariston. Ora, Shari, che ha anche acquisito un seguito crescente su Instagram, è pronta a portare in scena la sua Egoista, un brano molto intimo, che Shari ha scritto nel tepore della sua camera e che è incentrato sul tema della ricerca dell’amore per colmare un vuoto causato dalla solitudine.