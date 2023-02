Tananai Sanremo 2023 chi è: l’obiettivo per il Festival

A un anno di distanza, Tananai torna al Festival di Sanremo, sul palco che ha letteralmente lanciato la sua carriera nonostante l’ultimo posto

È stato il vero e proprio fenomeno mediatico della scorsa edizione e ora Tananai è pronto a tornare su quel palco che ha fatto da clamoroso trampolino di lancio della sua carriera. Clamoroso, sì, perché Tananai lo scorso anno ha chiuso la kermesse all’ultimo posto, ma ha trasformato quella che a molti sarebbe sembrata una sconfitta in una grande vittoria. Con la grande autoironia che lo contraddistingue, Tananai ha festeggiato sui social l’ultimo posto, divenendo poi un vero e proprio caso nazionale, con sempre più fan sulla sua strada. Ciò che ha compreso Tananai è che, al di là dei risultati, Sanremo è una vetrina come non ce ne sono in Italia e ha saputo sfruttare al meglio la sua partecipazione. Così, a un anno di distanza e dopo un ultimo posto, Tananai torna all’Ariston come uno degli artisti più attesi della rassegna, con l’obiettivo stavolta di posizionarsi molto più sopra in classifica. Alberto Cotta Ramusino, per l’occasione, è pronto a sfoderare Tango, canzone che narra un amore a distanza, con atmosfere molto più intime rispetto a Se**o Occasionale, che a dispetto dell’ultimo posto è stata una delle canzoni più ascoltate della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Un anno dopo sembra non essere cambiato nulla, perché Tananai è ancora lì sul palco di Sanremo, ma in realtà è cambiato tutto, perché in mezzo c’è un anno ricco, tra il tour, la hit estiva La dolce vita e il primo album e soprattutto c’è l’esperienza maturata dalla partecipazione di 365 giorni fa.

Tananai carriera

Nato a Milano l’8 maggio del 1995, Tananai ha iniziato la propria carriera usando lo pseudonimo Not for Us, affermandosi inizialmente soprattutto come dj. Quando capisce che le cose si stanno facendo serie con la musica, il cantante milanese decide di concentrarsi sulla sua carriera e nel 2017 firma un contratto con Universal Music, prendendo il nome di Tananai e debuttando col singolo Volersi male. Ci vuole un po’ di tempo per l’artista, che ha scelto quel nome in onore del nonno, che da piccolo lo chiamava appunto Tananai, che in dialetto significa piccola peste. Il successo inizia ad arrivare nel 2021, quando il cantante milanese firma alcuni singoli di successo come Baby Goddamn e Maleducazione e inoltre collabora con Fedez in Le madri degli altri, brano contenuto nell’ultimo album del rapper Disumano. Alla fine del 2021, quindi, arriva Sanremo Giovani, dove con Esagerata Tananai strappa il pass per la gara dei big. Così arriviamo al 2022, a quel clamoroso ultimo posto festeggiato sui social e a cui hanno fatto seguito una pioggia di ascolti, tanto che Baby Goddamn, con più di un anno di ritardo, arriva in vetta alle classifiche di Spotify. Dopo il tour primaverile, in estate Tananai firma con Fedez e Mara Sattei La dolce vita, una delle canzoni più ascoltate dell’estate. Quindi, il 25 novembre 2022 arriva Rave, eclissi, il primo album di Tananai che racchiude tutti i singoli di successi pubblicato sino a quel momento più l’amatissima Abissale. Dopo un anno Tananai è ancora a Sanremo, con una dimensione decisamente superiore.