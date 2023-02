Uomini e Donne Nicole Santinelli nuova tronista chi è star su Instagram

Chi è Nicole Santinelli la nuova tronista di Uomini e Donne: età, Instagram e il video di presentazione della ragazza

Il trono classico si rinnova a Uomini e Donne. La nuova arrivata è Nicole Santinelli, pronta a vivere la sua esperienza nel programma di Canale 5 alla ricerca dell’amore. Come di consueto, la nuova tronista di Uomini e Donne si è presentata al pubblico col canonico video di presentazione: Nicole ha 29 e anni ed è fieramente originaria di Roma, tanto da definirla la città più bella del mondo. Sin da piccola ha messo in mostra un carattere forte e deciso, tanto che veniva chiamata il maschiaccio di casa in famiglia. Le sue passioni, infatti, tendono molto al lato estremo ed energico, da quella per i motori a quella per gli sport faticosi e acquatici, con una grande passione per le arrampicate. Forte e intraprendente, Nicole si sente “un bel casino”, proprio come la casa che sta sistemando e dove andrà a vivere. La tronista di Uomini e Donne è molto legata alla famiglia e ai suoi genitori, tanto che la casa che sta sistemando è proprio vicino al loro. Nicole ha raccontato di aver preso dal padre diversi lati caratteriali, mentre dalla madre ha ereditato la passione per la cucina. Insieme a Nicole nella sua nuova casa c’è anche il suo amatissimo cane Tiger. Per ciò che riguarda, invece, la sua esperienza a Uomini e Donne, Nicole ha raccontato di non cercare delle caratteristiche particolari in un uomo, ma l’importante è che non sia bugiardo, presuntuoso maleducato, tre caratteristiche la nuova tronista proprio non tollera. A Uomini e Donne, e in generale nella vita, Nicole cerca l’amore vero, quello romantico, un sogno che insegue perché è ciò che ha vissuto nella sua famiglia e spera di trovare un uomo educato e a modo, che la faccia innamorare. Dal punto di vista professionale, Nicole è una account manager per un’azienda informatica, la Grafidata, e si occupa di curare il lato social di un ristorante romano. Su Instagram, possiamo vedere diversi scatti della vita della nuova tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: i primi passi di Nicole

Nicole è dunque arrivata nel parterre di Uomini e Donne per questa seconda parte della stagione del programma di Maria De Filippi. La nuova tronista, dunque, ha cominciato a conoscere i primi corteggiatori arrivati in studio da lei, gli aspiranti principi azzurri che vogliono fare breccia nel suo cuore. Tra le prime uscite che vediamo per Nicole ci sono quelle con Andrea, Sebastiano e Luca, le quali hanno avuto esiti alterni. Mentre Nicole si è trovata molto bene con Andrea, mostrando un bel feeling, è andata decisamente peggio con Luca e Sebastiano, che dopo l’esterna verranno eliminati da Nicole. La tronista ha ammesso che con i due ragazzi non è scattato nulla, trovando la delusione dei corteggiatori, mentre con Andrea la musica è stata decisamente diversa, con i due che hanno chiuso la loro esterna anche con un bell’abbraccio. Vedremo, dunque, nella prossima settimana come si evolverà il rapporto tra Nicole e Andrea e conosceremo inevitabilmente gli altri corteggiatori che si presenteranno per conquistare il cuore della nuova tronista.