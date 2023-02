Uomini e Donne chi è Pierluigi Rozza sosia di Ricky Martin

Chi è Pierluigi, sosia ufficiale di Ricky Martin: il cavaliere di Uomini e Donne Over corteggia Roberta e si è presentato ballando “Maria”

Si chiama Pierluigi di cognome Rozza il ragazzo che si è presentato per conoscere Roberta Di Padua in qualità di sosia di Ricky Martin. Nella puntata del 6 febbraio due cavalieri sono entrati in studio per corteggiare la dama Roberta. Il primo è Marco e il secondo è appunto Pierluigi, sosia ufficiale della voce di Copa de La Vida che sembra a tutti gli effetti destinato a lasciare il segno nel programma di Maria De Filippi, considerando quanto accaduto per tentare di conquistare l’attenzione della dama di Cassino. Una scena rapidamente diventata virale che su Twitter i fan di Uomini e Donne Over non possono fare a meno di condividere. Pierluigi ha 40 anni, anche se ne dimostra di meno, presentandosi in maniera molto giovanile. Viene da Milano e di lavoro fa il tassista. Pierluigi non è mai stato sposato e non ha figli, rivelando però di avere molta empatia con i bambini e una vita privata tranquilla.

Il rapporto con Tina non è di certo nato nel migliore dei modi, dal momento che la commentatrice gli ha subito spiegato da che lato dovrà uscire dallo studio, ancor prima di sentirlo parlare. Neanche Riccardo è stato dei più gentili, a dire il vero, continuando a ridere nel sentire le presentazioni dei due nuovi arrivati, ritenendo non siano affatto adatti a lei. Tutta questa tensione non ha però scoraggiato Pierluigi, che ha proseguito a sorridere senza sosta. Il sosia di Ricky Martin a Uomini e Donne Over ha poi iniziato a parlare di sé, spiegando di mettere spesso la famiglia al primo posto. Il secondo dettaglio che ha svelato, infatti, è il fatto d’essere zio di due nipoti, ai quali è chiaramente molto legato. Tina si è subito interessata, dato il lavoro del cavaliere di Uomini e Donne Over, chiedendogli quale fosse il nome del suo taxi, al che lui le ha garantito corse gratuite a Milano.

Uomini e Donne Over Pierluigi e Roberta

Pierluigi ha subito creato un ponte emotivo con Roberta, che è madre, comprendendo bene cosa voglia dire provare un amore infinito per i bambini, pur non avendone lui di propri. Si è ben informato sulla dama, facendole anche i complimenti per la sua cagnolina Mia e spiegando d’essersi innamorato di questi animali grazie a una sua ex fidanzata. La sua grande passione, però, è la musica, sia per quanto riguarda il canto che il ballo. Le sue giornate si dividono tra lavoro, palestra, famiglia e una gran cura dell’alimentazione e, quindi, del fisico, ma è anche un uomo che ama divertirsi. Il tassista è il suo lavoro principale ma ne ha anche uno parallelo, ha spiegato, incuriosendo tutti:

Pierluigi è il sosia di Ricky Martin e fa delle serate a tema in versione cantante di Livin’ La Vida Loca. Gianni ha provato a trattenere una risata, mascherandola con un bel po’ di colpi di tosse, mentre Tina gli ha chiesto, ironica: “Perché vuoi farti querelare?”. Lui ci ha però tenuto a sottolineare come sia il sosia di Ricky Martin riconosciuto dal fan club italiano, dunque Pierluigi ha una sorta di ufficialità sulle spalle, e così gli è stato chiesto di esibirsi dal vivo. Non a caso, la canzone di Ricky Martin scelta per la breve esibizione è stata Maria. Pierluigi ha messo in scena tutto il suo repertorio, tra passi di ballo e canto in playback, con Tina che ha di colpo cambiato idea, apprezzandolo: “Pensaci, Roberta, è anche simpatico”.