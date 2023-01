Uomini e Donne perché Riccardo ha pianto: c’entra Ida

Nella puntata di oggi martedì 17 gennaio di Uomini e Donne Riccardo è scoppiato in lacrime in studio: il motivo è legato alla sua storica ex Ida

Ancora protagonista Riccardo Guarnieri nella puntata di martedì 17 gennaio di Uomini e Donne. Il veterano dello show di Maria De Filippi ha vissuto un momento molto emozionante, scoppiando in lacrime alla vista di un filmato riguardante una vecchia coppia del programma, Luisa e Salvo, che dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne hanno coronato il proprio amore con il matrimonio. Un momento sicuramente molto romantico, ma come mai ha provocato tanta commozione in Riccardo? La risposta è da ricollegare, come spesso accade quando si parla del cavaliere, alla sua storica ex Ida Platano. La clip del matrimonio di Luisa e Salvo ha rievocato nel cavaliere pugliese il ricordo della proposta di matrimonio fatta a Ida. Come ben sappiamo, le cose tra i due, poi non sono andate per il verso giusto e ora l’ex dama è fidanzata col cavaliere Alessandro, ma vedere le immagini di una coppia felice che ha coronato il sogno d’amore ha sicuramente riportato alla mente di Riccardo i momenti vissuti con Ida. Non tutti i fan, però, hanno apprezzato la commozione di Riccardo, anzi su Twitter in molti hanno sottolineato l’esasperazione per le continue scene che accomunano il cavaliere tarantino e Ida, protagonisti di lunghissimi tira e molla in passato, senza mai riavvicinarsi. Ora, anche con la dama bresciana fuori dal programma, Riccardo torna a pensare a lei, dopo che è stato al centro della scena a lungo a causa della decisione di Gloria di piantare Umberto e di riprovarci con Riccardo, di cui si è detta innamorata. Lacrime che fanno parlare molto, dunque, e che riportano per l’ennesima volta in auge il tema Ida per Riccardo, anche se la donna si gode la sua felicità fuori dal programma. Non è la prima volta che Riccardo si commuove pensando al suo passato, infatti già qualche mese fa riascoltare la canzone Fai Rumore di Diodato lo aveva scosso. Si tratta infatti della canzone scelta dal cavaliere di Uomini e Donne Trono Over per la proposta di matrimonio a Ida.

Uomini e Donne Ida e Alessandro a Miami

Così, mentre Riccardo piange al ricordo della sua ex a Uomini e Donne, Ida invece si gode la sua vacanza da sogno a Miami, rilassandosi in spiaggia col suo Alessandro, come possiamo ben vedere dalle stories Instagram dei due. La coppia uscita dal trono over di Uomini e Donne ha scelto, dunque, il sole di Miami, decisamente invidiabile in questi giorni di freddo e pioggia in tutta Italia. Tra le giornate passate in spiaggia e le cene in ristoranti decisamente suggestivi, la vacanza a Miami di Ida e Alessandro sta conquistando tutti i fan, tra cui anche Gemma, che ha commentato le foto dei due sottolineando la gioia che il loro amore trasmette. Non tutti gli spettatori, però, vedono di buon occhio questa vacanza di Ida e Alessandro, sottolineando come l’ex dama, durante la sua permanenza a Uomini e Donne, aveva palesato insofferenza per lo stile di vita di Alessandro che non le apparteneva, mentre ora si mostra sorridente e felice proprio in quel contesto. Ida è stata tacciata d’ipocrisia, ma a queste critiche, com’era facile da immaginare, non ha replicato, godendosi il suo relax a Miami, e difficilmente tornerà anche su Riccardo nonostante il ricordo vivo ancora nella mente del suo ex.