Will Sanremo 2023 chi è età e perché è famoso

Chi è Will, il mancato calciatore protagonista al Festival di Sanremo: dopo un passato a X Factor, si è imposto grazie a Sanremo Giovani

Will dal campo da calcio al palco dell’Ariston con l’onore di aver aperto la seconda serata. Non stiamo parlando di qualche super ospite, ma di uno dei sei vincitori di Sanremo Giovani, che si è guadagnato l’occasione di una vita trovandosi in gara insieme agli altri 22 big nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo 2023. William Busetti, noto semplicemente come Will, ha 23 anni di età ed è originario di Vittorio Veneto dove è nato il 25 marzo del 1999 sotto il segno dell’Ariete. La sua biografia non è la storia di molti altri cantanti, con l’amore per la musica sbocciato da bambino e anni di studio. L’infanzia di Will è stata su un prato verde, da piccolo il concorrente di Sanremo 2023 con Stupido era una vera e propria promessa del calcio.

Poi però è arrivata la passione per la musica, Will ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e prendere in mano il microfono. A 20 anni, nel 2019, l’artista veneto ha iniziato a pubblicare le sue prime canzoni su Youtube, provando nel 2020 l’accesso a X Factor, ma il suo percorso si è fermato ai Bootcamp. Nonostante il mancato approdo ai live, però, quell’esperienza è un successo è lancia la carriera di Will, che nel 2022 arriva a Sanremo Giovani e si qualifica per la kermesse sanremese. Qui canterà Stupido, una canzone incentrata sull’amore e su tutte le stupidaggini che si commettono per la persona che si ama. Non sappiamo se Will è single o fidanzato.

Will carriera

Come detto, l’anno di volta della carriera di Will è il 2020, quando la partecipazione a X Factor lancia il suo inedito Estate, che il cantante aveva portato alle audizioni del talent. Il brano, realizzato sulla base della famosissima canzone Someone You Loved di Lewis Capaldi, ha raccolto un discreto successo, ottenendo la certificazione di disco d’oro, e ha fruttato a Will un contratto con la Capital Records, con cui il concorrente di Sanremo 2023 ha realizzato l’EP Chi sono veramente. Arriviamo, così, a Sanremo Giovani, dove col brano Le cose più importanti Will si guadagna l’accesso alla gara dei big. Un bel trampolino di lancio per l’artista, che ha mostrato di avere già dei progetti in mente per il dopo Festival, con l’uscita, del suo primo album, dal titolo Manchester, che vedrà la luce il 10 febbraio, proprio durante la settimana di Sanremo, come ha annunciato su Instagram.

Per il cantante, la realizzazione del suo disco è un’occasione per regalare una summa del suo rapporto con la musica, un vero e proprio luogo che ha accolto Will, che lo ha aiutato nell’accettarsi e nel convivere con le sue fragilità. Realizzare un disco è l’occasione migliore per mettersi a nudo e raccontarsi attraverso la musica e sicuramente il Festival di Sanremo è il palcoscenico ideale per attirare più pubblico possibile, indipendentemente da come andrà la competizione. D’altronde, lo ha insegnato lo scorso anno Tananai: a Sanremo l’importante è esserci e soprattutto per i sei giovani sfruttare questa vetrina è molto importante, perché in Italia ce ne sono poche di questo livello per arrivare a più pubblico possibile. Con Stupido, Will è pronto finalmente a mostrarsi all’Italia intera, portando con sé la musica che tanto lo ha aiutato negli ultimi anni.