Anna Oxa quanti Sanremo ha fatto

Quanti Sanremo ha fatto Anna Oxa: i grandi successi della sua carriera e le delusioni delle ultime partecipazioni

Anna Oxa è sicuramente la grande veterana di questa edizione del Festival di Sanremo 2023. Questa sarà la partecipazione numero 15 alla kermesse canora, un nuovo capitolo di una storia pazzesca che ha reso Anna Oxa una delle cantanti simbolo della storia del Festival. La cantante barese, nelle sue 15 partecipazioni a Sanremo, è riuscita a vincere per ben due volte il Festival: la prima nel 1989, in coppia con Fausto Leali col brano Ti lascerò e la seconda dieci anni dopo, nel 1999, con Senza pietà. La prima esperienza di Anna Oxa all’Ariston risale al 1978, quando l’artista pugliese aveva appena 17 anni e ha conquistato tutto il paese portando al Festival una delle canzoni che l’avrebbero resa iconica: Un’emozione da poco. Oltre alle due vittorie, Anna Oxa ha conquistato anche due secondi posti, una quarta e una quinta posizione nelle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, mentre le ultime presenze della cantante all’Ariston sono state molto deludente. Da dopo la vittoria nel 1999, Anna Oxa non è più riuscita ad arriva sopra il decimo posto nella competizione: decima piazza, appunto, nel 2001, poi la quattordicesima nel 2003 e nel 2006 e nel 2011 Anna Oxa non è riuscita a qualificarsi per la finale. Ora, dodici anni dopo l’ultima volta la cantante torna all’Ariston, con l’obiettivo di fare meglio rispetto alle ultime volte e di rivivere i fasti del passato.

Anna Oxa le canzoni a Sanremo

Come detto, la prima storica partecipazione di Anna Oxa a Sanremo è stata con una delle più famose canzoni della sua carriera: Un’emozione da poco, che la cantante ripresenterà anche quest’anno nella gara delle cover, e che le è valsa il secondo posto nella categoria interpreti nel 1978. Quattro anni dopo, nel 1982, Anna Oxa arriva in finale con Io no, mentre nel 1984 e nel 1985 la cantante pugliese colleziona due settimi posti prima con Non scendo e poi con A lei, scritta in parte da Roberto Vecchioni. Negli anni ’80 Anna Oxa è una presenza fissa al Festival: vi torna nel 1986, quando arriva quinta con È tutto un attimo, e ancora settima nel 1988, quando presenta un’altra delle sue canzoni che sarebbero diventate più famose: Quando nasce un amore. Dopo un decennio intero di tentativi, proprio nel 1989 Anna Oxa riesce finalmente a vincere il Festival, in coppia con Fausto Leali con la mitica Ti lascerò. L’anno dopo, nel 1990, arriva quarta con Donna con te, poi Anna Oxa si prende qualche anno di pausa dal Festival, prima di tornare alla grande verso la fine del secolo.

Nel 1997 fa le prove generali per il suo trionfo in solitaria arrivando seconda con Storie, mentre nel 1999 replica la vittoria di dieci anni prima, ma stavolta da sola, con il brano Senza pietà. Gli anni 2000, poi non si rivelano clementi come gli ’80 e i ’90 per Anna Oxa. Nel 2001 la cantante ottiene un decimo sposto con L’eterno movimento e nel 2003 scivola al quattordicesimo posto con Cambierò. Nel 2006 e nel 2011 Anna Oxa non riesce a qualificarsi alla finale prima con Processo a me stessa e poi con La mia anima d’uomo e ora l’artista si presenta con Sali (Canto dell’anima), per vivere la sua quindicesima esperienza sanremese.