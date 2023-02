Anticipazioni Amici 12 febbraio: Rudy vuole eliminazione del suo allievo

Amici anticipazioni del 12 febbraio 2023: Rudy vuole eliminare un suo allievo con una new entry, serale si allontana

Con le anticipazioni di Amici di domenica 12 febbraio torna il consueto appuntamento con il daytime ed è possibile scoprire cosa accadrà grazie alle anticipazioni Spoiler fornito da Amici News. La notizia più scioccante è l’imgresso chiesto da Rudy di un nuovo cantante per sostituire uno tra Aaron, Piccolo G e Jore. L’ospite davvero sensazionale per la puntata di domenica prossima del talent show già fa volare i social: in studio infatti ci sarà Tiziano Ferro. Il cantante di Latina ha avuto il doppio ruolo di essere l’ospite musicale, presentando la sua La prima festa del papà, e ha anche avuto il compito di esprimersi in merito alla solita gara di canto, mentre per quella di ballo i giudici sono Garrison, Kledi e Kristin Cellini.

Stando le anticipazioni di Amici del 12 febbraio per quanto riguarda la gara di canto, a trionfare è Angelina, che è andata vicinissima a prendere una maglia per il serale, ma Lorella Cuccarini ha deciso di aspettare settimana prossima per darle la chance tanto attesa: se nella prossima settimana arriverà ancora prima, la promozione diretta con la maglietta oro sarà sua. Ultimo posto nella gara di canto per Piccolo G, in difficoltà nella performance perché ha anche portato una cover proprio di Tiziano Ferro con l’aggiunta di barre originali. La sfida di ballo è stata vinta, invece, da Alessio, ma anche per lui ancora niente maglia del serale, Todaro ha ammesso che è ancora troppo preparo. Alle spalle di Alessio si sono piazzati Samu, Gianmarco e Megan, ultimo posto invece per Benedetta.

Anticipazioni Amici 12 febbraio: altre gare e novità

Stando alle anticipazioni di Amici 12 febbraio per quanto riguarda il resto delle sfide della giornata Alessio, Samu e Gianmarco si sono sfidati nella gara d’improvvisazione dovendo esibirsi su una base di Pink Floyd e a vincere è stato ancora una volta Alessio, uno dei grandi protagonisti di giornata. Gli spoiler del daytime di domenica 12 febbraio proseguono con la gara di canto tra Federica, Aaron e Angelina che senza nemmeno averla preparata hanno dovuto esibirsi sulle note di Let it be dei Beatles e a vincere, anche qui, è stata Angelina, anche lei come Alessio grandissima protagonista delle sfide proposte. La prova Tim è stata vinta, invece, da Mattia. Tra le novità che illustrano le anticipazioni di Amici domenica 12 febbraio entra anche un nuovo talento.

Si tratta di un cantante, Mezkal, chiamato da Rudy Zerbi e che vuole che prenda il posto di uno dei suoi allievi. Nessuna novità per il momento, ma presto potrebbero esserci visto che il prof. ha intenzioni serie: Piccolo G e Jore si sono molto preoccupati. In questa puntata, d’altronde, non ci sono eliminazioni, ma la strada verso il serale si fa più serrata e presto sicuramente in tal senso novità ci saranno. Le anticipazioni del 12 febbraio di Amici si chiudono con un momento gossip: Cricca e Isobel dovrebbero essere stati pizzicati mentre si baciavano, una notizia che sicuramente scatenerà i fan. Infine, Maria ha chiesto ad Arisa di cantare insieme a Federica e Angelina, ma alla fine le registrazioni sono state cancellate per volere della maestra. Federica invece si è commossa cantando Portami a ballare e ha ricevuto un curioso regalo dalla madre: un ciambellone.